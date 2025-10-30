Cerrar X
Copia_de_Copy_of_PLANTILLAS_WEB_DIC_1_a3ad88afb6
Tamaulipas

Confirman localización con vida de Kimberly Luna Montelongo

Autoridades y familiares de la joven no han proporcionado más detalles sobre las circunstancias del caso, únicamente que Kimberly se encuentra bien

  • 30
  • Octubre
    2025

Sin ofrecer mayores detalles, la página oficial del Colectivo Amor por los Desaparecidos en Tamaulipas, confirmó la localización con vida de Kimberly Luna Montelongo, joven de 19 años de edad quien permanecía desaparecida desde el pasado sábado en la ciudad de Reynosa.

De acuerdo con los reportes iniciales, la joven habría dejado una nota de despedida dirigida a sus padres, enviada desde su propio teléfono celular, lo que originó una intensa búsqueda que se extendió no solo en Tamaulipas, sino también en Nuevo León y Jalisco, específicamente en la ciudad de Guadalajara, a donde presuntamente había decidido trasladarse por cuenta propia, tal como lo señalaba en su mensaje.

Desde el momento de su desaparición, familiares, colectivos y autoridades se unieron a las labores de localización, sin embargo, hasta ahora no se han dado a conocer las circunstancias en las que fue encontrada ni el lugar exacto donde ocurrió.

La falta de información oficial ha generado incertidumbre entre la ciudadanía, ya que, como suele suceder en este tipo de casos, ni la familia ni los colectivos ni las instancias judiciales ofrecen detalles sobre lo sucedido, lo que mantiene abierta la duda sobre si las desapariciones recientes responden a acciones de grupos delictivos o si, como en este caso podría interpretarse, se trata de decisiones personales.

Mientras tanto, el Colectivo Amor por los Desaparecidos en Tamaulipas reiteró su compromiso de continuar acompañando a las familias que enfrentan la ausencia de un ser querido, subrayando que cada caso localizado, con o sin vida, representa un paso más en la lucha por la verdad y la justicia.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

EH_UNA_FOTO_2025_10_31_T095427_124_e84f2cd056
Aumenta a 31 muertos y 21 desaparecidos en Haití por 'Melissa'
EH_UNA_FOTO_2025_10_30_T153410_227_68c2c236cc
Jóvenes celebrarán 'Noche Blanca' como alternativa al Halloween
EH_CONTEXTO_1_d40a6b14c6
Anuncian cero tolerancia a actos de vandalismo durante Halloween
publicidad

Últimas Noticias

EH_UNA_FOTO_2025_10_31_T083335_235_b4b0989720
José Guadalupe Posada, la mente detrás de la 'Catrina'
EH_UNA_FOTO_2025_10_31_T095427_124_e84f2cd056
Aumenta a 31 muertos y 21 desaparecidos en Haití por 'Melissa'
EH_DOS_FOTOS_2025_10_31_T093147_726_a72b94550c
Belinda sorprende con disfraz para Belliween 2025
publicidad

Más Vistas

escena_ninel_conde_439d5db698
Ninel Conde cambia el color de sus ojos con cirugía
FOTO_3_1e751fe6ab
Con altar de muertos, honra Escobedo a sus oficiales caídos
EH_UNA_FOTO_2025_10_29_T182605_144_0d590d7cb4
Senado aprueba Ley de Ingresos 2026 por más de 10 billones
publicidad
×