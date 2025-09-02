Congreso aprueba Comisión Especial por caso Cabeza de Vaca

El presidente de la Junta de Gobierno del Congreso de Tamaulipas, Diputado Humberto Prieto Herrera, anunció durante la mañanera legislativa, la creación de una Comisión Especial Plural, integrada por nueve representantes populares de todas las fracciones parlamentarias.

Prieto Herrara apuntó que esto tiene como objetivo de dar seguimiento a las 70 denuncias presentadas por actos de corrupción en la Secretaría de Salud, durante la administración estatal anterior y en donde 14 de las cuales son de carácter penal, se trata de una presunta adjudicación ilícita de contratos que representan un quebranto al erario por un monto superior a los 343 millones de pesos.

“Es algo que este poder legislativo dará seguimiento y que no permitiremos que este tipo de acciones queden impunes, porque todo el presupuesto del estado es importante para la salud, no tienen perdón de Dios, que se quieran o que hayan querido, lo que indica verdad, no puedo tampoco dar una respuesta sin analizar todo el tema, pero indica que ese dinero se usó de mala manera”, y agregó:



“Como salían a pelear los del gobierno pasado, que no había medicinas, insumos y que los hospitales no se podían terminar, pues como de iban a terminar si está complicado porque no usaron el presupuesto de manera correcta y pues bueno ahí con esta denuncia están saliendo a relucir muchas cosas y lo más importante es que se les cayó el cirquito de tres años, queriendo a fuerzas que la gente viera una posible relación entre en ese entonces senador, luego candidato y ahora gobernador el Dr. Américo Villarreal, con estos personajes cuando ahí están las pruebas, se les cayó el circo”, señaló.

Cabe señalar que los delitos denunciados por el representante legal de la Secretaría de Salud de Tamaulipas, Iván Saldaña Magaña, son entre otros el uso indebido de atribuciones y facultades, así como operaciones con recursos de procedencia ilícita, el monto supera los 343 millones de pesos, 221 que corresponden a recursos estatales y 122 al presupuesto federal, ejercidos durante el ejercicio fiscal 217 y 2018.

El diputado Humberto Prieto Herrera, adelantó que se aprobará un recinto externo al poder legislativo con el objetivo de realizar la toma de protesta de 147 juzgadoras y juzgadores del Supremo Tribunal de Justicia, que sería en las instalaciones del Polyforum Victoria “Dr. Rodolfo Torre Cantú”.

“Llegaran personas honestas y trabajadoras y se van a ir muchos cuestionados por su chamba, ahora la gente podrá estar seguros de que estarán bien representados por el poder judicial, que ellos también eligieron, que es algo que vamos a seguir presumiendo siempre, que nosotros iniciamos desde cero con este proceso y que hoy ya tenemos resultados y en unos días más estarán tomando protesta”, dijo el líder del congreso de Tamaulipas.

