Tamaulipas

Congreso de Tamaulipas realiza sesión itinerante en Matamoros

El Congreso estatal sesionó en Matamoros por el Bicentenario del municipio, con el objetivo de acercar el trabajo legislativo a la ciudadanía

  • 11
  • Febrero
    2026

El Congreso del Estado de Tamaulipas llevó a cabo una sesión itinerante los días 10 y 11 de febrero de 2026 en la ciudad de Matamoros, como parte de las actividades conmemorativas por el Bicentenario del municipio y con el propósito de acercar el trabajo legislativo a la ciudadanía.

Durante el encuentro, las y los diputados destacaron que el formato itinerante busca fortalecer la transparencia y la participación ciudadana, permitiendo a la población conocer de manera directa el proceso de análisis y aprobación de iniciativas. Asimismo, se enfatizó la importancia de escuchar las necesidades específicas de la región norte del estado para integrarlas en la agenda legislativa.

En la primera jornada se realizaron diversas reuniones de comisiones legislativas, en las que se analizaron y prepararon dictámenes relacionados con temas de interés público. Posteriormente, se desarrolló la sesión ordinaria del pleno, donde se discutieron y votaron iniciativas previamente trabajadas por las comisiones.

Autoridades municipales señalaron que la realización del Congreso Itinerante representa un hecho relevante para la ciudad, al reconocer la importancia histórica y social de Matamoros, además de reforzar la coordinación entre los distintos niveles de gobierno para atender problemáticas locales.

Con estas acciones, el Poder Legislativo estatal reafirmó su compromiso de mantener un vínculo cercano con la ciudadanía y promover un ejercicio gubernamental más abierto y participativo.


