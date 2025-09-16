Cerrar X
Whats_App_Image_2025_09_16_at_12_01_38_AM_56310f655d
Tamaulipas

Conmemora Ciudad Madero 215 años de la Independencia de México

Con un emotivo Grito de Independencia encabezado por Erasmo González, la ciudad vivió una fiesta cívica y cultural llena de música, pirotecnia y orgullo patrio

  • 16
  • Septiembre
    2025

Ciudad Madero vivió una noche de fervor patrio durante la conmemoración del 215 aniversario del inicio de la Independencia de México.

Las familias se congregaron en la explanada de la Presidencia Municipal para participar en la tradicional ceremonia encabezada por el alcalde Erasmo González Robledo, quien desde el balcón central evocó el llamado a la libertad y justicia proclamado por Miguel Hidalgo y Costilla en 1810.

El presidente municipal vitoreó a los héroes nacionales defensores de la patria: “Viva Hidalgo, viva Morelos, viva Josefa Ortiz de Domínguez, viva Allende, viva Aldama, viva Galeana y Matamoros, viva Guerrero, viva la Independencia Nacional, viva Ciudad Madero, viva México”.

WhatsApp Image 2025-09-16 at 12.01.38 AM (1).jpeg

Posteriormente, se escuchó el repique de campanas y la entonación del Himno Nacional, en un ambiente de fiesta y orgullo nacional.

Enseguida, el cielo maderense se iluminó con un espectáculo de fuegos artificiales que dio marco a la verbena popular; en la explanada se desarrolló un programa artístico y cultural con la participación de artistas locales y nacionales.

La jornada concluyó sin incidentes, consolidando al Grito de Independencia en Ciudad Madero como una de las celebraciones cívicas y culturales más representativas del sur de Tamaulipas.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

san_pedro_desfile_independencia_bab2a9b805
Recorre desfile calles sampetrinas para conmemorar Independencia
373cf76d_771d_4202_8792_e6e52ffdaa56_4814c7683c
Conmemora 215 aniversario de Independencia con desfile militar
Whats_App_Image_2025_09_15_at_9_09_28_PM_2b4ee4c38c
Zócalo lleno: listo para el Grito de Independencia
publicidad

Últimas Noticias

AP_25259850947584_8807e5b4e0
Las Grandes Ligas descartan hacer juegos en Londres en 2026
nacional_roberto_sandoval_nayarit_d7f48af74c
Vinculan por segunda vez a Roberto Sandoval por lavado de dinero
AP_25259673919994_72a6fb1827
Acusan a joven de matar a Charlie Kirk con agravantes
publicidad

Más Vistas

EH_UNA_FOTO_1_fcaa6116ab
Mauricio Fernández se separará de cargo por cáncer
presa_cuchillo_tamps_839a7184d4
Sí enviará NL agua a Tamaulipas, pero sería 'poquita'
Whats_App_Image_2025_09_15_at_1_02_08_AM_6cbb70b85e
Alistan municipios metropolitanos festejos por el 'Grito'
publicidad
×