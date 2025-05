Continúa la búsqueda de los cinco integrantes del grupo musical “Fugitivos”, originario de Reynosa, quienes desaparecieron la noche del pasado domingo luego de presentarse en una empresa particular.

Desde ese momento, sus familiares no han tenido contacto con ellos y hasta ahora se desconoce su paradero.

“Ese día fue la tocada nada más que tocaron ahí, pero una vez saliendo de la tocada fueron privados de su libertad, se los llevaron, los levantaron ahí, se los llevaron junto con toda la unidad de ellos y los instrumentos, hasta ahorita no tenemos respuesta de nada, la fiscalía anda ahí en donde ellos tocaron”, relató Bernardo Garza, padre de uno de los músicos desaparecidos.

Francisco, Livan, Antonio, Víctor y José son los nombres de los cinco jóvenes artistas que integran esta agrupación, formada hace apenas tres años.

La preocupación entre sus familiares crece con el paso de las horas, pues hasta el momento sólo ha sido localizada la camioneta en la que se transportaban.

“Desconocemos el motivo, porque realmente es un grupo que no es famoso, tenían aproximadamente tres años. La camioneta apareció en la colonia La Cañada, no sabemos en qué condiciones. Ahorita van para allá y están haciendo las investigaciones y checando las cámaras. Fue alrededor de Rancho Grande, por la Ribereña”, agregó el señor Garza.

Ante esta situación, la comunidad artística de Reynosa alzó la voz. Compañeros músicos de distintas agrupaciones acudieron al puente internacional Reynosa-Hidalgo para manifestar su temor por la creciente inseguridad que enfrentan quienes se dedican a la música en la región.

“La verdad ahorita todos los colegas estamos pensando en parar un rato, a ver qué está pasando, porque no es justo que se metan con la música de uno. Para empezar, la mayoría, yo no soy tan joven, pero la mayoría son jóvenes que hacen lo mejor para salir adelante y resaltar el nombre, y no es justo que se metan con nosotros”, expresó Fernando, del grupo Táctika RT.

“Ya no podemos trabajar a gusto, no podemos andar con seguridad. Solamente nos dedicamos a labores y no sabemos si vamos a regresar. Si antes era inseguridad, ahora es más. Le van a pensar más para poder llegar aquí. Espero y puedan aparecer y los queremos lo más pronto posible y con bien”, dijo Nayeli, integrante del grupo Imperio MG.

La manifestación se trasladó posteriormente a la presidencia municipal de Reynosa, donde los músicos exigieron justicia y la pronta localización de los cinco jóvenes desaparecidos.

“Si hay alguna esperanza, que nos digan nada más y nosotros nos acercamos. La denuncia ya está puesta. Ya estamos ahorita poniendo los avisos y todo lo que nos dieron con los boletines y los andamos pegando. Ya los pegamos en las colonias de la Ribereña y andamos todo el rededor”, finalizó Bernardo Garza.

Las autoridades continúan con las investigaciones para dar con el paradero de los músicos desaparecidos.

