Cerrar X
Continua_operativo_de_busqueda_de_joven_desaparecido_en_Reynosa_7236d95164
Tamaulipas

Continúa operativo de búsqueda de joven desaparecido en Reynosa

Familias y amigos, acompañados por la Guardia Nacional, continúan recorriendo diversos sectores de la ciudad en busca de Christian Abdiel Montañez González

  • 27
  • Agosto
    2025

Familias, amigos e integrantes del colectivo Amor por los Desaparecidos en Tamaulipas, acompañados por distintas instancias de seguridad encabezadas por la Guardia Nacional, continúan recorriendo diversos sectores de la ciudad en busca de Christian Abdiel Montañez González, reportado como desaparecido desde el pasado 25 de agosto.

De acuerdo con la información proporcionada por sus familiares, el joven de 19 años salió esa mañana rumbo a la universidad UMAN, ubicada en la zona centro de Reynosa, a bordo de un transporte colectivo de la ruta La Cañada. Desde entonces no se tiene noticia de su paradero.

Continúa operativo de búsqueda de joven desaparecido en Reynosa

Además de las labores emprendidas por el colectivo, la Comisión Estatal de Atención a Víctimas de Desaparición Forzada participa en los operativos de búsqueda, reforzando las acciones que se mantienen activas en la ciudad.

Continúa operativo de búsqueda de joven desaparecido en Reynosa

Al tratarse de un caso en desarrollo, las autoridades no han difundido mayores detalles y han solicitado que cualquier información que contribuya a la localización del estudiante de medicina sea canalizada a través de las páginas oficiales de los colectivos de búsqueda.

Continúa operativo de búsqueda de joven desaparecido en Reynosa


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

Nuevo_leon_es_primer_lugar_en_formalidad_laboral_ebf649e442
Nuevo león es primer lugar en formalidad laboral
EH_UNA_FOTO_2025_08_27_T222039_992_c5e97ef932
Familias de Juárez reciben escrituras con 'Gol por tu Patrimonio'
AP_25239492130036_9237407275
Trump planea tomar el control de la estación Union de Washington
publicidad

Últimas Noticias

Oaxaca_exige_a_Shein_retirar_prendas_con_disenos_istmenos_8e163279dc
Oaxaca exige a Shein retirar prendas con diseños istmeños
26_752334bcaa
¿Cómo quedó el sorteo Champions League 2025/26?
Pide_Estado_paciencia_por_construccion_de_nuevas_lineas_del_metro_c2de3a92d0
Presentan líneas 4 y 6 del Metro un avance del 59%
publicidad

Más Vistas

nl_viaducto_tren_ligero_86272a9081
Construirán viaducto elevado para tren de pasajeros de Monterrey
nl_capital_tech_091fcaff09
Truena otra Sofom: llega a $5,000 mdp monto defraudado a regios
Whats_App_Image_2025_08_27_at_12_47_40_AM_1_0049c68a66
Preventas de 'depas' dejan enganches perdidos y promesas rotas
publicidad
×