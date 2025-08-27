Continúa operativo de búsqueda de joven desaparecido en Reynosa

Familias, amigos e integrantes del colectivo Amor por los Desaparecidos en Tamaulipas, acompañados por distintas instancias de seguridad encabezadas por la Guardia Nacional, continúan recorriendo diversos sectores de la ciudad en busca de Christian Abdiel Montañez González, reportado como desaparecido desde el pasado 25 de agosto.

De acuerdo con la información proporcionada por sus familiares, el joven de 19 años salió esa mañana rumbo a la universidad UMAN, ubicada en la zona centro de Reynosa, a bordo de un transporte colectivo de la ruta La Cañada. Desde entonces no se tiene noticia de su paradero.

Además de las labores emprendidas por el colectivo, la Comisión Estatal de Atención a Víctimas de Desaparición Forzada participa en los operativos de búsqueda, reforzando las acciones que se mantienen activas en la ciudad.

Al tratarse de un caso en desarrollo, las autoridades no han difundido mayores detalles y han solicitado que cualquier información que contribuya a la localización del estudiante de medicina sea canalizada a través de las páginas oficiales de los colectivos de búsqueda.





