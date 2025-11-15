Cerrar X
Tamaulipas

Convoca generación Z a cientos de tamaulipecos para marcha

Durante esta movilización pacífica se pidió por el abasto de medicamentos, el sistema de salud, seguridad pública y apoyos para el sector agrícola

  • 15
  • Noviembre
    2025

La jornada de este 15 de noviembre reunió a miles de personas en todo México, quienes se movilizaron para expresar su preocupación por la seguridad en el país.

La participación fue amplia y mayormente pacífica, con presencia notable de jóvenes de la llamada generación Z, aunque a su vez, estuvieron acompañados por ciudadanos de todas las edades.

Durante esta movilización se pidió por el abasto de medicamentos, el sistema de salud, seguridad pública, apoyos para el sector agrícola y la continuidad en obras de diversos niveles de gobierno.

En la Zona Sur de Tamaulipas

En esta región, también se hicieron sentir las voces ciudadanas; en Tampico, habitantes se concentraron en la Plaza de Armas, frente a la presidencia municipal.

Mientras tanto, en Ciudad Madero, se realizó una marcha que partió desde el Instituto Tecnológico de la Ciudad,  hasta la presidencia municipal. Durante el recorrido prevalecieron los gritos de reclamo, subrayando que “la voz del pueblo será escuchada”.

La participación de la generación Z destacó como motor de una jornada que dejó claro que el país atraviesa un momento de creciente activación social.


