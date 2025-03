Coparmex Reynosa alerta sobre impacto de aranceles de EU

La Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) en Reynosa manifestó su preocupación ante la próxima aplicación de aranceles del 25% a productos mexicanos por parte del gobierno de Estados Unidos.

Heberardo González Garza, presidente del organismo empresarial, advirtió sobre las repercusiones económicas que esta medida traerá a la frontera y criticó la falta de acción del gobierno federal para enfrentar la crisis.

“Si está padeciendo el peor momento bilateral entre México y Estados Unidos, la salida, perdón que lo diga, y hay que decirlo con claridad, la salida no es hacer mítines populares o de tipo partidista. La salida es estar en unidad y en conjunto con los diversos organismos empresariales del país para dar frente como una sola nación”, expresó.

El líder empresarial destacó que la frontera de Tamaulipas ya está resintiendo el impacto de la crisis comercial, pues el 80% de la población depende de la industria maquiladora y de empresas proveedoras de productos y servicios para este sector. Ante la incertidumbre, algunos exportadores han optado por frenar el envío de mercancías a Estados Unidos, lo que ha generado retrasos y pérdidas económicas.

“Esta es una cruda realidad, no podemos estar a la expectativa de qué va a suceder en los próximos días o en la próxima reunión. Nos queda claro, y lo acabo de mencionar, que el peor momento bilateral que está sufriendo nuestro país es en este momento, es hoy”, afirmó González Garza.

Los efectos ya se observan en las agencias aduanales de Reynosa, donde los camiones de carga permanecen varados debido a fallas en los sistemas y la incertidumbre comercial. Abdiel Rafael Sifuentes Gómez, gerente de operaciones de Logistics Master, explicó que los exportadores han decidido retener sus productos por temor a los altos impuestos en la aduana estadounidense.

“Tenemos la problemática de que el exportador no puede enviarlo o no desea enviarlo porque va a pagar mucho de impuestos a la entrada de Estados Unidos. Entonces, está esperando a ver si hay una solución favorable por una disminución de aranceles. Pero ayer se quedó todo el día y no puede pasar, pese a que ya lo tiene programado para entrega urgente, no lo puede enviar porque el arancel se incrementó demasiado; lleva manufactura de acero”, detalló Sifuentes Gómez.

Ante este panorama, Coparmex Reynosa hizo un llamado al gobierno federal para que incluya al sector empresarial en el diálogo con las autoridades y se busquen soluciones conjuntas que protejan la economía nacional y las fuentes de empleo.

“Sería un tema catastrófico llegar a esa reciprocidad. La vía que encontramos en Coparmex es a través de este diálogo interno, que nos den la oportunidad de salir como nación fortalecidos, porque aquí vivimos, aquí vive nuestra familia, aquí generamos las fuentes de empleo y esta es la parte que debe de entender el propio gobierno”, señaló González Garza.

En menos de un mes, la entrada en vigor de los aranceles podría agravar la crisis comercial en la frontera. Por ello, Coparmex reiteró su disposición a colaborar con las autoridades para evitar un colapso en el comercio transfronterizo y mitigar el impacto en la economía mexicana.

