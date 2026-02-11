Crisis de socavones exhibe red sanitaria colapsada en Tamaulipas

La crisis de hundimientos registrada en el sur de Tamaulipas tras las intensas precipitaciones pluviales de 2025 dejó al descubierto un problema estructural de largo alcance: el severo deterioro de la red de drenaje sanitario, gran parte de la cual supera los 40 años de operación.

A noviembre de 2025, en todo el estado se contabilizaron 341 socavones, de los cuales el 90% se concentró en la zona sur, evidenciando la vulnerabilidad de la infraestructura hidráulica frente a eventos climáticos extremos.

De acuerdo con cifras oficiales, Tampico concentró el 40% de los hundimientos, seguido de Ciudad Madero con el 28% y Altamira con el 23%, municipios donde las lluvias provocaron el colapso de tuberías antiguas de concreto y asbesto-cemento, materiales que han sufrido un desgaste progresivo por la corrosión generada por el paso constante de aguas residuales.

El gerente general de Comapa Altamira, Gabriel Arcos Espinoza, explicó que en este municipio se tenía un censo de 69 socavones distribuidos en distintos sectores, de los cuales hasta el momento se han logrado atender entre 15 y 18 puntos, aunque el reto persiste.

Aclaró que la estrategia actual ya no consiste en reparaciones parciales, sino en sustituciones integrales de tramo a tramo, es decir, de pozo a pozo, con longitudes aproximadas de 100 metros por intervención, con el objetivo de evitar nuevas fallas en zonas ya reparadas.

El funcionario detalló que muchas de estas tuberías datan de los inicios de la operación de la Comapa, con más de cuatro décadas de antigüedad, y presentan dos tipos de colapso: el desgaste químico producido por el flujo de aguas residuales, que actúan como un agente corrosivo y la acumulación de azolve, donde se han encontrado tuberías completamente obstruidas con tierra, lodo e incluso basura sólida como llantas, troncos y estopas.

En promedio, cada cuadra intervenida requiere alrededor de 15 días de trabajo, considerando no solo la sustitución del drenaje, sino también la reconexión de líneas de agua potable, lo que implica una inversión millonaria por obra.

Pese a los avances, Arcos Espinoza reconoció que los socavones seguirán apareciendo de manera paulatina, ya que gran parte de la red aún no ha sido rehabilitada.

Dijo que, aunque algunos hundimientos han sido eliminados, constantemente surgen nuevos puntos de riesgo, manteniéndose el número total cercano a los 68 o 69 casos activos.

En Ciudad Madero, el alcalde Erasmo González Robledo coincidió en que el problema es consecuencia directa de décadas sin un programa integral de mantenimiento; entre Tampico y Ciudad Madero existen más de mil kilómetros de líneas de agua potable y más de mil kilómetros de drenaje, muchas de ellas con décadas de operación continua.

En el caso específico de Madero, se estima que alrededor de 50 socavones permanecen pendientes de atención desde el periodo de lluvias de julio de 2025 a la fecha.

Reconoció que existe una coordinación total entre la Comapa, el Gobierno del Estado y los ayuntamientos para atender esta situación extraordinaria, agradeciendo el respaldo del gobernador Américo Villarreal Anaya. No obstante, reconoció que las reparaciones se realizarán de manera gradual, dadas las limitaciones presupuestales y la magnitud del problema.

Otro factor que agrava la situación en Ciudad Madero es su condición geográfica y operativa: el municipio recibe un volumen de drenaje considerablemente mayor al que genera, principalmente proveniente de Tampico; Mientras Madero produce poco más de mil litros por segundo, Tampico aporta más de dos mil litros por segundo, lo que obliga a operar tuberías de mayor diámetro y somete a la red a una presión constante, especialmente en un suelo predominantemente arenoso, vulnerable a los reblandecimientos tras lluvias intensas.

Durante 2025, la Comapa logró rehabilitar casi 100 socavones con recursos extraordinarios; sin embargo, el rezago en pavimentación continúa siendo uno de los principales reclamos ciudadanos.

En este sentido, González Robledo informó que se trabaja en un esquema de corresponsabilidad para que, una vez reparado el drenaje, se dé paso a la reposición de pavimento, apoyados en un programa inicial de bacheo con una inversión de 2 millones de pesos.

El panorama actual deja claro que la problemática de los socavones en el sur de Tamaulipas es el resultado acumulado de infraestructura envejecida, falta histórica de mantenimiento y condiciones climáticas cada vez más extremas, lo que obliga a replantear las estrategias de rehabilitación hidráulica como una prioridad de largo plazo para la región.

