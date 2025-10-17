Cerrar X
Tamaulipas

Critica PRI falta de interés por regresar el FONDEN

El líder del partido aseguró que el FONDEN podría ser financiado durante 17 años con los 600 millones del huachicol fiscal

  • 17
  • Octubre
    2025

Bruno Díaz Lara Dirigente del Comité Directivo Estatal (CDE), del Partido Revolucionario Institucional (PRI), criticó de manera contundente el actuar de senadores de la república y diputados federales, principalmente de extracción morenista, al no aprobar recursos adicionales para atender a los estados afectados por fenómenos hidrometeorológicos, en donde se incluye Tamaulipas. 

“Con un tema tan lamentable que ha afectado no solamente la economía de los mexicanos, sino que nos ha dejado muy mal parados a nivel mundial, es el tema del huachicol fiscal”, señaló. 

El líder estatal del PRI mostró un cartel en donde explicó que, con los 600 millones de pesos del huachicol fiscal, se pudieran financiar 17 años el FONDEN. 

Y exhibió a Chema Tapia, candidato a la presidencia municipal de Querétaro y aspirante a la gubernatura de su estado, quien ahora milita sin pena ni gloria en el Partido Movimiento de Regeneración Nacional. 

“Acuérdense que hay algunos innombrables que se pasan a MORENA y los purifican, aquí esta la prueba”, señaló mientras exhibía algunos carteles con la fotografía de quien fuera el encargado de operar el FONDEN en el país. 

Bruno Díaz, lamentó que MORENA, no priorice la creación de un sistema efectivo de respuesta inmediata, lo que podría prevenir mayores pérdidas humanas y materiales en caso de fenómenos hidrometeorológicos. 

Finalmente exigió a los Senadores de la República y Diputados Federales de Morena, a que, en el presupuesto del 2026, incluyan una partida considérale para la reconstrucción de los estados que resultaron afectados por las recientes lluvias.


