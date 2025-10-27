Cerrar X
Tamaulipas

CRUM atiende un alto volumen de emergencias prehospitalarias

El Centro Regulador de Urgencias Médicas (CRUM) ha reportado un promedio de 700 a 900 servicios mensuales relacionados con emergencias prehospitalarias

  • 27
  • Octubre
    2025

El Centro Regulador de Urgencias Médicas (CRUM) ha reportado un promedio de 700 a 900 servicios mensuales relacionados con emergencias prehospitalarias, tan solo en los municipios del centro del estado, informó Carlos González. 

El director de la institución dijo que, entre los casos más comunes atendidos se encuentran accidentes de tráfico y problemas de salud agudos, lo que refleja la importancia de contar con un sistema de atención eficiente. 

“Hacia el interior coordinamos todas las instituciones que prestan atención médica prehospitalaria, Cruz Roja, Protección Civil, todas aquellas que están legalmente establecidas y con una licencia sanitaria, pero también coordinamos la entrada hacia los hospitales y esto os permite tener un mejor control y que las salas de emergencia no se congestionen”, señaló. 

El CRUM está implementando iniciativas para mejorar su capacidad de respuesta, pero el aumento en la demanda plantea desafíos significativos para los servicios de salud locales.

“Nosotros trabajamos muy de la mano con el Secretariado Ejecutivo de Seguridad Púbica, en donde todas las llamadas que entran al 911, que tienen que ver con un incidente médico, lo debo de aclarar, lo pasan al Centro Regulador, y de ahí nosotros derivamos, estratificamos la emergencia y la derivamos”, dijo Carlos González.


