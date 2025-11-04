Cerrar X
Tamaulipas

Custodios de Tamaulipas presentan examen para ascenso policial

Once custodios de Tamaulipas realizaron la evaluación técnica para obtener un grado superior en su carrera policial, informó la Secretaría de Seguridad Pública

  • 04
  • Noviembre
    2025

La Secretaría de Seguridad Pública, dio a conocer que cuatro mujeres y siete hombres integrantes de los Cuerpos de Vigilancia, Custodia y Seguridad en el estado, presentaron la evaluación de conocimientos técnicos para obtener el grado superior inmediato, Informó Igor Mendoza Ruiz. 

El director del Consejo de Desarrollo Policial de la dependencia dijo que estas acciones se realizan atendiendo la convocatoria del Consejo de Desarrollo Policial de la Secretaría de Seguridad Pública de Tamaulipas (SSPT). 

"Es parte de la carrera policial, es un incentivo, el hecho de ir incrementando grado, aumentan también su salario, van haciendo una carrera policial", señaló. 

Esta evaluación es la tercera y última etapa dentro de la Convocatoria para el Proceso de Promoción de Grados vigente, en la cual participan Custodios Penitenciarios procedentes de los cinco Centros de Ejecución de Sanciones (CEDES) de la entidad que anteriormente aprobaron las evaluaciones médicas y físicas.

La aplicación tuvo como sede la Universidad de Seguridad y Justicia de Tamaulipas (USJT) y consiste en un examen virtual de cien preguntas.


