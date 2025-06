Dan luz verde a bandas para interpretar corridos tumbados

El diputado morenista y presidente de la Junta de Gobierno del Congreso de Tamaulipas, Humberto Prieto Herrera, dijo que las interpretaciones de corridos catalogados en el género de tumbados y bélicos, no están prohibidos en la entidad, pero exhortó a los intérpretes a que no canten tantos y combinar con canciones clásicas como del repertorio de los Cadetes de Linares.

“Si se puede, no hay nada que lo impida en la ley, estamos a favor de la libertad de expresión sin duda alguna, ojalá que no canten tantos, en lo personal que no fueran tan rudos ahí con las canciones y cantar a lo mejor algunos clásicos, así como de los Cadetes de Linares, pero ahorita no hay problema porque no lo prohíbe la ley aquí en nuestro estado”, dijo el legislador local.

La aprobación de que grupos musicales interpreten corridos tumbados y bélicos en Tamaulipas es un tema que seguramente generará mucha controversia, se trata de géneros musicales que suelen tener un gran impacto cultural y reflejan la realidad de algunas regiones, aunque al final del camino son los amantes de la música quienes determinen sus gustos y decisiones.

“Ya veremos si en su momento el congreso del estado decide aprobar alguna ley, pero por lo pronto no ha hay ningún problema, pero eso no significa que se pongan cantando acá los artistas y que se emocionen, yo creo que eso hay que cuidarlo porque muchos niños los escuchan, eso es lo más complicado en ese tipo de canciones y no solo los corridos bélicos, estamos hablando también del reguetón que están muy explicitas las letras y pues lo escuchan las niñas, niños y adolescentes que aun no tienen madurez psicológica para tratar de diferenciar que solamente son canciones”, señaló.

