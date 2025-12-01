Deja accidente vial en Valle Hermoso dos muertos y dos heridos

En la carretera Valle Hermoso–Empalme se registró un fuerte choque a la altura del kilómetro 65. El impacto dejó como saldo dos personas fallecidas y dos más gravemente lesionadas.

En el accidente participaron un automóvil Ford Mustang rojo, conducido por un joven identificado como Juan, y un Nissan Versa en el que viajaban un matrimonio y su hija de 15 años. De acuerdo con los primeros reportes, ambos vehículos colisionaron de manera frontal.

A causa del impacto, el conductor del Mustang perdió la vida en el lugar, al igual que la mujer que viajaba como copiloto en el Versa.

El conductor del Nissan, identificado como Leobardo, de 54 años, junto con su hija Paloma, de 15 años, fueron auxiliados por cuerpos de emergencia y trasladados al Hospital General debido a la gravedad de sus lesiones.

Al sitio acudieron elementos de Protección Civil de Valle Hermoso y paramédicos de Ambulancias Orduña de Matamoros, quienes brindaron la atención inicial. Personal de la Fiscalía General de Justicia del Estado y del Servicio Médico Forense realizó las diligencias correspondientes y efectuó el levantamiento de los cuerpos para practicarles la autopsia de ley.

