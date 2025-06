Denuncian crisis forense en Tamaulipas; familia busca justicia

La Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas continúa en silencio ante la creciente crisis forense que denuncian las familias de personas desaparecidas en la entidad. A falta de acciones oficiales efectivas, son los colectivos ciudadanos quienes realizan la localización de cuerpos y restos humanos, los cuales pueden pasar años sin ser procesados ni identificados formalmente.

Mariana Tagle, integrante del colectivo Amor por los Desaparecidos en Tamaulipas, subraya la gravedad del problema:

“Nosotros tenemos el problema de la crisis forense, porque ahorita, si no mal recuerdo, es el punto número 27 que tenemos localizado… tenemos demasiados puntos pendientes por levantar. Nosotros los encontramos, pero ahí siguen estando. Entonces se pierde evidencia con las lluvias, con el calor, con el aire”.

Un ejemplo que refleja las omisiones del sistema forense es el caso de Aldair Leos Lira, un joven padre de familia que desapareció el 25 de junio de 2023, tras salir de su domicilio en la colonia Cañada, en Reynosa. Tres semanas después, colectivos de búsqueda localizaron su cuerpo junto con otros restos humanos. Sin embargo, fue hasta dos años después cuando su familia recibió oficialmente sus restos.

La madre de Aldair, Susana Lira, denunció que la fiscalía no solo retrasó la entrega del cuerpo, sino que desde un inicio proporcionó información equivocada sobre las señas particulares:

“Todas esas son omisiones y negligencias porque en ese momento ellos pudieron haber entregado el cuerpo al momento que se encontraron las fosas y no. Me lo guardaron dos años… El 25 de junio cumplió dos años desaparecido y hoy 27 de junio apenas lo estamos velando”.

La confusión, explicó, se originó cuando la fiscalía indicó que uno de los cuerpos encontrados tenía un tatuaje en el tórax, mientras que Aldair tenía un tatuaje en el brazo. Esa inconsistencia llevó a la familia a descartar inicialmente la identidad y a continuar la búsqueda durante todo ese tiempo.

“Decía que tenía un tatuaje en el tórax, sabiendo que mi hijo tenía un tatuaje en el brazo. Y bien clarito que lo traía todavía cuando me enseñaron las fotos, que después de unas semanas me las consiguieron, que porque no las tenían. Les digo que cómo es posible si es una dependencia que debe tener todo registrado”.

A lo largo de esos dos años, la familia nunca tuvo acceso al cuerpo cuando aún era posible una identificación visual. El padre de Aldair, Luis Leos, expresó su decepción:

“La verdad, estamos decepcionados de las autoridades. No hacen nada. A las tres semanas se lo dije ahí en las oficinas… Ya no estuviéramos pasando por esto. "¿Cuál es el motivo por dejar pasar tanto tiempo?”.

Aldair fue velado en un féretro cerrado, sin oportunidad de un último adiós. El duelo se vivió en comunidad, acompañado por sus padres, hermanos y, en particular, por su hija de ocho años, quien fue privada de su padre sin justicia ni explicaciones.

“Su madre, su padre, sus hermanos que lo queremos con toda el alma, su sobrina y en especial su niña, Michelle, que era su adoración… ella tiene ocho años”, compartió su hermana, Johana Estefanía Leos Lira.

A pesar de que los restos de Aldair ya reposan en un panteón, la familia no dará por concluida la lucha. Anunciaron que emprenderán acciones legales contra la Fiscalía de Justicia del Estado por las omisiones cometidas.

“Sí, sí voy a proceder legalmente, porque no es justo que hagan esto con nosotros como familiares y con ellos… ¿Por qué los guardan tanto tiempo? “¿Por qué no se ponen a trabajar?”, finalizó Susana Lira.

El caso de Aldair se suma a una larga lista de víctimas cuyos restos han sido encontrados por colectivos, pero cuyo proceso de identificación y entrega se ve obstaculizado por un sistema colapsado, evidenciando una crisis forense que exige atención urgente y justicia para las familias tamaulipecas.

