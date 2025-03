Denuncian deficiencias en el sistema de salud en Tamaulipas

La falta de medicamentos, la escasez de especialistas y los largos tiempos de espera para recibir atención médica son algunas de las principales quejas de los ciudadanos sobre el sistema de salud pública en Tamaulipas.

A través de diversos medios de comunicación y en entrevistas directas, los usuarios han denunciado las deficiencias que enfrentan en hospitales y clínicas del estado, exigiendo a las autoridades una pronta solución.

La falta de medicamentos es una de las problemáticas más recurrentes. Edelmiro González, usuario del Hospital General Regional 270 del IMSS en Reynosa, señaló que aunque la atención médica sigue brindándose, la escasez de fármacos representa un obstáculo para los pacientes.

“Está fallando un poco en el hospital 270, están fallando, pero igual nos atienden. Llamamos a que pongan un poquito más de atención con el medicamento, porque realmente la gente que tiene cáncer es la que más batalla”, comentó.

María Cristóbal, otra usuaria del sistema de salud, confirmó que la falta de medicamentos afecta a los pacientes, quienes deben regresar en repetidas ocasiones con la esperanza de recibir su tratamiento.

“Principalmente en el Seguro Social faltan los medicamentos, porque ayer acabamos de ir y no hubo. Nos mandan decir que vengamos el viernes, que vengamos el miércoles y entonces realmente eso es lo que me gustaría que mejorara”, expresó.

A esta problemática se suma la escasez de médicos especialistas en zonas con alta incidencia de violencia, como Reynosa. Los ciudadanos han señalado que la inseguridad ha provocado que muchos profesionales de la salud eviten trabajar en estas áreas, lo que agrava la situación para los pacientes que requieren atención especializada.

“En el 270 sí he visto que faltan muchos médicos especialistas, pero realmente, como es una zona de alta inseguridad, ya no quieren venir a trabajar ahí. Hay mucha gente con enfermedades muy fuertes que necesita atención”, agregó María Cristóbal.

Entre los padecimientos más comunes en la región se encuentran la diabetes, enfermedades del corazón, problemas de la vista y cirugías de emergencia. No obstante, la falta de médicos y medicamentos complica la atención de estos casos.

Fernando García, otro afectado, lleva más de un año esperando una cita en el sistema IMSS-Bienestar para una operación en los ojos, sin obtener respuesta.

“Sobre la cita sí está un poquito crítico porque a veces vas y te dicen que no hay. Ahorita tengo cita desde el año pasado y no me la han podido dar. Me programaron para principios de este año y ahora me dicen que hasta el siguiente. No sé a qué se deba, pero ya llevo más de un año y nada”, comentó.

La falta de información sobre los servicios médicos disponibles también es una problemática que enfrentan algunos ciudadanos. María Aurelia Hernández Antonio, quien padece hipertensión y diabetes, señaló que en los centros de salud no consigue los medicamentos que necesita.

“Yo tengo la presión alta y voy siempre a pedir losartán y no hay. Padezco de la presión y diabetes y tengo que comprarla en la farmacia. No está cara, pero a veces no hay dinero para comprarla; me cuesta 70 pesos. A veces te dan la receta y vas y no hay porque no ha llegado. La tengo que tomar de por vida y en el centro de salud no hay”, explicó.

Ante este panorama, los ciudadanos de Tamaulipas continúan exigiendo mejoras en el sistema de salud pública, con el fin de garantizar acceso oportuno a medicamentos, especialistas y tratamientos médicos que les permitan atender sus padecimientos sin poner en riesgo su bienestar.

Comentarios