Denuncian inconsistencias por sitios de exterminio en Reynosa

Integrantes del Colectivo Amor por los Desaparecidos en Tamaulipas manifestaron su desacuerdo con la información proporcionada por la Fiscalía General de Justicia del Estado sobre los sitios de exterminio encontrados en Reynosa.

De acuerdo con la organización, la Fiscalía ha confundido las ubicaciones de los puntos donde se hallaron presuntos crematorios y centros de exterminio. Según sus integrantes, los lugares mencionados en la versión oficial no coinciden con los puntos exactos que han sido objeto de sus investigaciones y hallazgos.

“Estos sitios de exterminio los encontramos muy frecuentemente y realmente el hecho de que digan que queremos magnificarlo... ¿cómo lo vamos a magnificar si cada vez estamos encontrando estos sitios? Como les decía, las pruebas están en las carpetas de las fiscalías, ahí están los campos de exterminio que hemos localizado”, expresó Edith González, presidenta del Colectivo Amor por los Desaparecidos en Tamaulipas.

A esta postura se han sumado una abogada y el propietario de una agencia funeraria en Reynosa, quienes también cuestionaron las acciones de la Fiscalía. Denunciaron que autoridades ingresaron a sus instalaciones y aseguraron que en el crematorio no se encontraron restos que sugirieran prácticas ilegales.

“Sí es real, nosotros estamos aclarando que sí existe ese campo, así como hay muchos otros, pero no corresponde al lugar en donde se encuentra el crematorio. En el crematorio no se encontraron restos, e incluso el señor todavía dio su declaración el día de ayer en la Fiscalía y por eso le dieron una hoja de comparecencia, porque no se encontraron restos”, explicó la abogada Leticia Larios.

Los miembros del colectivo señalaron que la Fiscalía cometió un error y exigieron que se aclare públicamente la existencia de un sitio donde sí fueron hallados restos óseos, evitando desviar la atención con la información errónea sobre el crematorio.

“Que quede claro que el Colectivo Amor por los Desaparecidos en Tamaulipas no manifiesta que se haya encontrado un crematorio. Lo que encontramos fue un sitio de exterminio y eso sí pasa. Reynosa lo tiene y Río Bravo también lo tiene. Que no lo quieran dar a conocer o que quiera decir el vocero de seguridad en Tamaulipas que no es de este gobierno, bueno, ya los peritos en la materia determinarán la temporalidad de estos fragmentos de restos óseos”, afirmó Andrés Méndez Ñeco, vocero del colectivo.

Por su parte, la presidenta del colectivo insistió en que es necesario que la Fiscalía precise a la ciudadanía qué se considera un sitio de exterminio para evitar confusiones y desinformación sobre el tema.

“Sitio de exterminio tenemos lugares en donde calcinan a personas, algunas veces los calcinan con vida, algunas veces las calcinan ya en fragmentos. Es un lugar que utilizan los grupos armados en donde terriblemente cometen estos actos de tortura y reducen a las personas a cenizas, dejando solamente pequeños restos calcinados”, explicó González.

Además, los integrantes del colectivo expresaron su desconfianza hacia el actual gobierno de Tamaulipas, señalando que en lo que va del año han identificado al menos 20 sitios similares en esta misma ciudad.

La lentitud en el procesamiento de estos casos, aseguraron, ha generado una pérdida de confianza en las autoridades estatales, por lo que solicitaron la intervención del gobierno federal en las investigaciones.

“Esto ya rebasó a la Fiscalía. Quiero decirles que este es un tema que nosotros queremos que la FGR lo atraiga, porque ya la Fiscalía del Estado no está apta para esto, mucho menos para nosotros. Hay un predio en donde estuvimos trabajando y lo denominamos ‘La Casa del Terror’ en la brecha El Berrendo. Fue un año en procesar. Esto quiere decir que Reynosa sigue y sigue teniendo sitios de exterminio. Lo que queremos es que la FGR atraiga estos asuntos y, sobre todo, que empiecen a procesarlos”, concluyó Méndez Ñeco.

