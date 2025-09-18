Cerrar X
EH_UNA_FOTO_4decea4b31
Tamaulipas

Denuncian peligro en cruce ferroviario de Ciudad Victoria

Un cruce ferroviario provoca averías y choques en Ciudad Victoria debido a la falta de mantenimiento, con los conductores exigiendo una solución urgente

  • 18
  • Septiembre
    2025

En Ciudad Victoria, específicamente en el cruce de la avenida 24 Matamoros con el eje vial, existe un grave problema de seguridad y mantenimiento. 

La falta de materiales para nivelar el cruce de ferrocarril ha generado averías en la suspensión de los vehículos que transitan por esta zona.

Aunque ya se han realizado trabajos por parte de las áreas competentes, como en el eje vial y libramiento Naciones Unidas, así como en calzada Tamatán y eje vial, faltan varios cruces por rehabilitar en la ciudad. 

Se han registrado choques por alcance debido a que muchos tienen que frenar totalmente para buscar la forma de cruzar. 

Responsabilidad del mantenimiento

- Gobierno federal: Según la Ley Reglamentaria del Servicio Ferroviario, el Gobierno Federal tiene la obligación de constituir el Fondo Nacional de Seguridad para Cruces Viales Ferroviarios, que se encarga de financiar proyectos y acciones para mejorar la seguridad en estos cruces (artículos 31 Bis y 31 Ter).

- Concesionarios ferroviarios: Los concesionarios ferroviarios también tienen la responsabilidad de mantener y reparar los cruces de ferrocarril, ya que son los encargados de operar y mantener las vías férreas.

Normativa aplicable

- NOM-050-SCT2-2017: Esta norma establece las disposiciones para la señalización de cruces a nivel de caminos y calles con vías férreas, y busca mejorar la seguridad de los usuarios de caminos que coincidan con vías de ferrocarril.

- Reglamento del Servicio Ferroviario: Este reglamento establece las disposiciones para la operación y mantenimiento de los servicios ferroviarios, incluyendo los cruces de ferrocarril.

Importancia de la seguridad

- Accidentes: Los accidentes en los cruces de ferrocarril pueden ser graves y mortales, por lo que es fundamental que se tomen medidas para mejorar la seguridad en estas áreas.

- Señalización: La señalización adecuada en los cruces de ferrocarril es crucial para prevenir accidentes y garantizar la seguridad de los usuarios de la vía.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

EH_UNA_FOTO_2025_09_19_T103741_760_2c8a09c8f7
Avanza caso por abuso de autoridad contra joven en Juárez
EH_UNA_FOTO_2025_09_19_T102457_824_02e58e48ae
Detienen 20 personas en un semana a través de Operativo Muralla
EH_UNA_FOTO_2025_09_19_T095116_823_5c6255dcbb
Explosión en planta de residuos deja tres muertos en Italia
publicidad

Últimas Noticias

EH_UNA_FOTO_2025_09_19_T104349_766_0f461f48c8
Inician proceso judicial contra ex policía por muerte de ciclista
EH_UNA_FOTO_2025_09_19_T103741_760_2c8a09c8f7
Avanza caso por abuso de autoridad contra joven en Juárez
EH_UNA_FOTO_2025_09_19_T102457_824_02e58e48ae
Detienen 20 personas en un semana a través de Operativo Muralla
publicidad

Más Vistas

xfbdes_0e6417d6ed
Familia regia pierde la vida tras fuerte choque en Cancún
nl_familia_regia_cancun_397ce6ce39
Fallecen esposos, hijos y suegros regios en accidente en Cancún
nl_preventas_a4596f650e
Perfilan norma a preventas, pero con luces y sombras
publicidad
×