Denuncian peligro en cruce ferroviario de Ciudad Victoria

En Ciudad Victoria, específicamente en el cruce de la avenida 24 Matamoros con el eje vial, existe un grave problema de seguridad y mantenimiento.

La falta de materiales para nivelar el cruce de ferrocarril ha generado averías en la suspensión de los vehículos que transitan por esta zona.

Aunque ya se han realizado trabajos por parte de las áreas competentes, como en el eje vial y libramiento Naciones Unidas, así como en calzada Tamatán y eje vial, faltan varios cruces por rehabilitar en la ciudad.

Se han registrado choques por alcance debido a que muchos tienen que frenar totalmente para buscar la forma de cruzar.

Responsabilidad del mantenimiento

- Gobierno federal: Según la Ley Reglamentaria del Servicio Ferroviario, el Gobierno Federal tiene la obligación de constituir el Fondo Nacional de Seguridad para Cruces Viales Ferroviarios, que se encarga de financiar proyectos y acciones para mejorar la seguridad en estos cruces (artículos 31 Bis y 31 Ter).

- Concesionarios ferroviarios: Los concesionarios ferroviarios también tienen la responsabilidad de mantener y reparar los cruces de ferrocarril, ya que son los encargados de operar y mantener las vías férreas.

Normativa aplicable

- NOM-050-SCT2-2017: Esta norma establece las disposiciones para la señalización de cruces a nivel de caminos y calles con vías férreas, y busca mejorar la seguridad de los usuarios de caminos que coincidan con vías de ferrocarril.

- Reglamento del Servicio Ferroviario: Este reglamento establece las disposiciones para la operación y mantenimiento de los servicios ferroviarios, incluyendo los cruces de ferrocarril.

Importancia de la seguridad

- Accidentes: Los accidentes en los cruces de ferrocarril pueden ser graves y mortales, por lo que es fundamental que se tomen medidas para mejorar la seguridad en estas áreas.

- Señalización: La señalización adecuada en los cruces de ferrocarril es crucial para prevenir accidentes y garantizar la seguridad de los usuarios de la vía.

Comentarios