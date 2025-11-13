Denuncian que esposa de Humberto Prieto cobraba en nómina secreta

Un nuevo escándalo cimbró el Congreso local de Tamaulipas, cuando reveló que Verónica Garza Ayala, esposa del diputado local de Morena, Humberto Prieto Herrera, percibiría un salario sin que su nombre figure en los listados públicos de personal.

Con base en información validada por el Servicio de Administración Tributaria (SAT), se emitieron al menos 10 pagos a favor de Garza Ayala, entre los meses de febrero, marzo, abril, mayo, junio, por un total de $200,000 pesos.

Cada una de las facturas se efectuó por un monto de $20,000 pesos, es decir que en la subnómina se habrían pagado un total de $40,000 pesos mensuales a la esposa del diputado morenista durante 5 meses.

Ante esto, el presidente de la Junta de Gobierno del Congreso de Tamaulipas, Humberto Prieto Herrera, junto con la ex presidenta de la Junta de Coordinación Política en la 65 legislatura, Urzúla Salazar Mojica, ambos diputados locales de Morena, desmintieron la existencia de una supuesta “nómina secreta” en el poder legislativo, y adelantaron que emprenderán acciones judiciales en contra del ex gobernador del estado Francisco Javier García Cabeza de Vaca y colaboradores, algunos vinculados a proceso, a quienes acusaron de orquestar una guerra sucia en contra de legisladores morenistas.

“Tan grande es su miedo que han comenzado esta campaña de desprestigio en contra de su servidor, sobre todo arreciando a partir de esta semana, por lo que me gustaría aclarar estos ataques en contra de su servidor”, dijo Prieto Herrera.

En una aclaración, la diputada de Morena, Úrzula Salazar Miojica, dijo que la contratación de la esposa del diputado Humberto Prieto Herrera se realizó durante la pasada legislatura, dentro del marco legal.

“Todo se hizo conforme a la ley, por supuesto que es falso que exista una nómina oculta, como lo han querido manejar y como siempre han querido envolver con sus malos manejos en la información, y esto queda demostrado porque existe un timbrado oficial que respalda dicha contratación, como lo exige la normatividad vigente; no hay irregularidad alguna en el proceso, ni de contratación, ni de pago de sueldos y salarios, está todo transparente”, dijo la diputada Salazar Mojica.

Sobre los pagos realizados a la esposa del actual líder del Congreso, se dijo que fueron de $40,000 pesos mensuales durante un periodo de cinco meses, totalizando $400,000 pesos. Estos pagos corresponden a los servicios de análisis, diseño, edición, supervisión y posicionamiento de la página oficial del Congreso de Tamaulipas en la 65 legislatura.

El legislador Prieto Herrera insistió en que todo ha sido transparente y que no hay nada que ocultar, mucho menos la llamada “nómina oculta”.

“No hay todo este chismerío y mala intención de notas donde quieren que exista algún delito, no lo hay, ya se dejó aquí muy en claro, fue por un tiempo contratada mi esposa y no porque sea mi esposa no pueda trabajar en servicios profesionales, siempre en el marco de la ley; si hubiera algo oculto, no hubieran salido los timbrados. Entonces, esta campaña de guerra sucia, de desprestigio, ahí está, es falsa, como lo son ellos, cínicos, mentirosos, con mucho miedo porque aquí estamos para decir siempre la verdad porque siempre hemos dado la cara”, concluyó.

Cabe señalar que, ante los señalamientos sobre la presunta existencia de una nómina secreta en el Congreso del Estado, el Comité Directivo Estatal del Partido Acción Nacional procedió con la presentación de una serie de denuncias ante las instancias correspondientes, con el objetivo de que se aclare y, en su caso, se sancione a los probables responsables.

“Desde Acción Nacional reiteramos nuestro compromiso con la legalidad, la transparencia y el uso responsable de los recursos públicos; es por ello que procedemos con las acciones legales que lleven a deslindar responsabilidades. Estos hechos, de comprobarse, constituyen una grave violación a los principios de imparcialidad, ética pública y rendición de cuentas que deben regir el actuar de cualquier servidor público”, señaló en su denuncia el presidente del Partido Acción Nacional en Tamaulipas, Luis René Cantú Galván.

