Descartan heladas y prevén buena producción agrícola

El productor agrícola Ángel Lara Martínez afirmó que las condiciones en el campo son óptimas en este momento y que, de acuerdo con las autoridades correspondientes, no se esperan heladas que pudieran afectarlos. Esta situación le brinda confianza en que se logrará una buena producción tanto de granos como de cítricos.

El también secretario de Organización de la Confederación Nacional Campesina (CNC), de Tamaulipas, resaltó la importancia de estas condiciones favorables para el desarrollo de los cultivos, lo que podría traducirse en una cosecha abundante y de calidad

“Fíjate que no, no tenemos previsto que exista la posibilidad de heladas, al menos en los próximos días, ahorita las condiciones que tenemos en el campo son muy buenas, hay muy buena humedad, ya se concluyó el ciclo de trilla, ya se cosechó la mayoría de los sorgos, entonces, en cultivos no trascenderemos al siguiente año, puesto que ya damos por terminada la cosecha, pudiera haber alguna afectación en determinado momento con pastos, pero yo creo que estamos alejados de ello”, señaló.

“En caso de bajas temperaturas los mas afectados serían los pastos que tenemos en la región y que sirven para el pastoreo, pero insisto hay muy buena humedad y considero que no existe ningún riesgo”, señaló.

