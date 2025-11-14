Cerrar X
Tamaulipas

Destinan en 3 años más de 1,200 mdp a infraestructura educativa

Castillo Sagastegui dijo que este año se tienen en construcción 70 nuevos espacios educativos en los diferentes municipios de Tamaulipas

  • 14
  • Noviembre
    2025

A tres años de la administración estatal del Gobernador Américo Villarreal Anaya, el Instituto Tamaulipeco de Infraestructura Física Educativa, ha destinado más de 1,200 millones de pesos con el objetivo de mejorar la infraestructura y equipamiento de las comunidades escolares de los diversos niveles educativos, así lo informó el director del organismo, Sergio Castillo Sagastegui, al mencionar que para el 2026, se destinarán más recursos en beneficio de la comunidad educativa.

El director del ITIFE, dijo que, tan solo en 2025, se contrataron más de $400 millones de pesos, “y estamos todavía por contratar algunos mobiliarios y algún equipamiento para algunos planteles, de tal suerte que llegaremos al cierre de del 2025, con una inversión del orden de los 450-470 millones de pesos”, explicó. 

El funcionario estatal dijo que se presenta una problemática muy recurrente con los plateles educativos a lo largo y ancho del estado, por lo que este año se realizaron inversiones en 110 planteles escuelas. 

“En los cuales estamos construyendo una subestación eléctrica o estamos rehabilitando sus instalaciones eléctricas, para un adecuado funcionamiento en beneficio de la comunidad educativa y para la tranquilidad también de los padres de familia”, señaló. 

Castillo Sagastegui dijo que este año se tienen en construcción 70 nuevos espacios educativos en los diferentes municipios de la entidad, entre aulas, servicios sanitarios y salones de cómputo.


