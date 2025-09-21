Cerrar X
Whats_App_Image_2025_09_21_at_5_57_16_PM_496e3c5997
Tamaulipas

Detectan droga en el Puente del Comercio Mundial

El caso se detectó cuando un oficial de CBP remitió un camión Internacional modelo 2020 que manifestaba un cargamento de cemento para una inspección secundaria

  • 21
  • Septiembre
    2025

Un cargamento de metanfetaminas oculto en un tractocamión que transportaba cemento de México a Estados Unidos, fue detectado en el Puente Internacional del Comercio Mundial.

El narcótico, valorado en más de tres millones 300 mil dólares, fue decomisado por agentes de la Aduana y Protección Fronteriza, CBP por sus siglas en inglés; la identidad del chofer del tráiler no fue revelada por las autoridades.

Oficiales de la Oficina de Operaciones de Campo en el Puerto de Entrada de Laredo, realizaron el decomiso el martes 16 de septiembre en el Puente del Comercio Mundial, indica un comunicado de CBP.

"Esta importante incautación de metanfetamina subraya el compromiso inquebrantable de nuestros oficiales para proteger las fronteras y comunidades de nuestro país de los peligros del tráfico ilícito de drogas", declaró Alberto Flores, Director del Puerto de Entrada de Laredo. 

WhatsApp Image 2025-09-21 at 5.57.16 PM.jpeg

"Esta interceptación es un testimonio de la excepcional habilidad para identificar objetivos, la atención al detalle y el profesionalismo de nuestros oficiales. Su arduo trabajo y dedicación a la misión son un trabajo bien hecho para mantener estas sustancias peligrosas fuera de nuestras calles".

El caso se detectó cuando un oficial de CBP remitió un camión Internacional modelo 2020 que manifestaba un cargamento de cemento para una inspección secundaria. 

Tras la revisión canina y un sistema de inspección no intrusiva, los agentes de CBP descubrieron un total de 25 paquetes con 160 kilos de presunta metanfetamina dentro de la mercancía.

El valor en la calle de los narcóticos era de tres millones 385 mil 424 dólares.


