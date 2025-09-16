Cerrar X
Whats_App_Image_2025_09_16_at_6_01_21_PM_34d5379507
Tamaulipas

Detienen a hombre que buscaba cruzar droga a EUA desde Tamaulipas

Oficiales de Aduanas y Protección Fronteriza interceptaron este fin de semana más de $557,000 dólares en droga que transportaba el ciudadano mexicano

  • 16
  • Septiembre
    2025

Un connacional de 63 años de edad, intentó ingresar a Estados Unidos a través del Puente Internacional dos “Juárez-Lincoln”, con un cargamento de heroína oculto.

Oficiales de Operaciones de Campo de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza, (CBP por sus siglas en inglés) interceptaron este fin de semana más de 557 mil dólares en droga que transportaba el ciudadano mexicano cuya identidad no fue revelada por las autoridades.

“Nuestros oficiales de primera línea de la CBP continúan aplicando sus habilidades de inspección junto con la tecnología más avanzada, y esa combinación resultó en esta importante intercepción de narcóticos”, declaró Alberto Flores, Director del Puerto de Entrada de Laredo. 

“Incautaciones como estas ejemplifican nuestro firme compromiso con la misión de seguridad fronteriza”.

WhatsApp Image 2025-09-16 at 6.01.21 PM.jpeg

El 14 de septiembre, oficiales de la CBP en el Puente Juárez-Lincoln encontraron a un ciudadano mexicano de 63 años de edad, que llegaba de México conduciendo un Chrysler Voyager modelo 2008, el cual remitieron para una inspección secundaria. 

Los oficiales de CBP realizaron una inspección adicional del vehículo, que incluyó el uso de equipo de inspección no intrusivo y un equipo canino. 

La inspección física condujo al descubrimiento de 12 paquetes de presunta heroína con un peso total de 13.18 kilogramos ocultos en el vehículo. La heroína tiene un valor total estimado en la calle de 557,000 dólares.

Los oficiales de la Aduana embargaron los narcóticos y el vehículo. Agentes especiales de Investigaciones de Seguridad Nacional arrestaron al conductor e iniciaron una investigación criminal.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

trump_medios_ae6de7c1b9
Amenaza Trump con retirar licencias a medios que lo critican
inter_trump_5e6c4e4ecf
Trump dice que China puede poner fin a guerra en Ucrania
deportes_rita_maradona_2a9354080e
Procesan a hermanas de Maradona por fraude con su marca comercial
publicidad

Últimas Noticias

EH_UNA_FOTO_2025_09_19_T104349_766_0f461f48c8
Inician proceso judicial contra ex policía por muerte de ciclista
EH_UNA_FOTO_2025_09_19_T103741_760_2c8a09c8f7
Avanza caso por abuso de autoridad contra joven en Juárez
EH_UNA_FOTO_2025_09_19_T102457_824_02e58e48ae
Detienen 20 personas en un semana a través de Operativo Muralla
publicidad

Más Vistas

xfbdes_0e6417d6ed
Familia regia pierde la vida tras fuerte choque en Cancún
nl_familia_regia_cancun_397ce6ce39
Fallecen esposos, hijos y suegros regios en accidente en Cancún
nl_preventas_a4596f650e
Perfilan norma a preventas, pero con luces y sombras
publicidad
×