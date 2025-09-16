Detienen a hombre que buscaba cruzar droga a EUA desde Tamaulipas

Un connacional de 63 años de edad, intentó ingresar a Estados Unidos a través del Puente Internacional dos “Juárez-Lincoln”, con un cargamento de heroína oculto.

Oficiales de Operaciones de Campo de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza, (CBP por sus siglas en inglés) interceptaron este fin de semana más de 557 mil dólares en droga que transportaba el ciudadano mexicano cuya identidad no fue revelada por las autoridades.

“Nuestros oficiales de primera línea de la CBP continúan aplicando sus habilidades de inspección junto con la tecnología más avanzada, y esa combinación resultó en esta importante intercepción de narcóticos”, declaró Alberto Flores, Director del Puerto de Entrada de Laredo.

“Incautaciones como estas ejemplifican nuestro firme compromiso con la misión de seguridad fronteriza”.

El 14 de septiembre, oficiales de la CBP en el Puente Juárez-Lincoln encontraron a un ciudadano mexicano de 63 años de edad, que llegaba de México conduciendo un Chrysler Voyager modelo 2008, el cual remitieron para una inspección secundaria.

Los oficiales de CBP realizaron una inspección adicional del vehículo, que incluyó el uso de equipo de inspección no intrusivo y un equipo canino.

La inspección física condujo al descubrimiento de 12 paquetes de presunta heroína con un peso total de 13.18 kilogramos ocultos en el vehículo. La heroína tiene un valor total estimado en la calle de 557,000 dólares.

Los oficiales de la Aduana embargaron los narcóticos y el vehículo. Agentes especiales de Investigaciones de Seguridad Nacional arrestaron al conductor e iniciaron una investigación criminal.

