Tamaulipas

Detienen a miembro de la Guardia Estatal por violación a la Ley

La detención ocurrió en NL tras confirmarse su adscripción estatal; el caso quedó en manos de Asuntos Internos y la FGR para definir responsabilidades del hecho

  • 14
  • Noviembre
    2025

La Vocería de Seguridad de Tamaulipas, informó a través de su página oficial que, fue detenida en el municipio de General Bravo, Nuevo León, Narda “N”, por violación a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos.

Derivado de una consulta a la base de datos, se confirmó que la detenida pertenece a la Guardia Estatal, por lo que se ha dado vista al área de Asuntos Internos para el seguimiento correspondiente.

La persona detenida fue trasladada a la fiscalía general de la República para las investigaciones pertinentes.

La Vocería de Tamaulipas refrendó su compromiso con la construcción de la paz, al dejar en claro que ninguna persona está por encima de los valores de la institución. 

Las investigaciones se realizarán conforme a derecho y en caso de resultar responsable, se aplicarán las sanciones correspondientes.


