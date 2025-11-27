Cerrar X
Whats_App_Image_2025_11_27_at_4_31_17_PM_35740ccc34
Tamaulipas

Día de Acción de Gracias pasa desapercibido en Reynosa

Pese a la cercanía con Texas, este jueves los puentes internacionales registraron una afluencia muy por debajo de lo esperado, contrario a años anteriores

  • 27
  • Noviembre
    2025

La celebración del Día de Acción de Gracias volvió a demostrar que aún no logra consolidarse como una tradición binacional en esta frontera.

A pesar de la cercanía con el Valle de Texas, este jueves los puentes internacionales registraron una afluencia muy por debajo de lo esperado, contrario a años anteriores en los que se observaba un mayor movimiento rumbo a ciudades texanas para convivir con familiares y amigos.

Durante el día, el flujo vehicular hacia los cruces internacionales se mantuvo estable y sin congestionamientos. De acuerdo con observaciones en los accesos, la mayoría de los residentes optó por permanecer en la ciudad, dejando de lado la idea de viajar para sumarse a las reuniones típicas de esta fecha en Estados Unidos.

En las calles de Reynosa, la actividad comercial transcurrió con normalidad. Tiendas, supermercados y establecimientos de alimentos no reportaron incrementos en la compra de productos relacionados con esta celebración, como pavos, postres tradicionales o artículos decorativos temáticos.

A pesar de ser una región fronteriza, la influencia cultural del Thanksgiving aún no desplaza a las festividades propias de la comunidad. En Reynosa prevalecen tradiciones como el Día de Muertos, celebraciones religiosas como el Día de San Judas Tadeo, las festividades guadalupanas del 12 de diciembre y, por supuesto, la Navidad y el Año Nuevo.

El desinterés mostrado por la mayoría de los ciudadanos confirmó que, por ahora, el Día de Acción de Gracias no se considera una celebración adoptada plenamente ni como parte del calendario cultural local, ni como una festividad compartida con los vecinos del Valle de Texas.


