Día de la Mariposa Monarca: un paso adelante en la conservación

En Tamaulipas, esta especie cruza por la Sierra Madre Oriental, cuyo trayecto es por el altiplano tamaulipeco y otros que forman parte de las montañas

  10
  Noviembre
    2025

La Cámara de Diputados aprobó por unanimidad en septiembre de este año, el 10 de noviembre como Día Nacional de la Mariposa Monarca, un paso significativo hacia la protección y conservación de esta emblemática especie. 

La propuesta, que busca promover la conservación de la mariposa monarca y su hábitat, aún debe ser ratificada por el Senado para convertirse en ley.

Detalles clave de la propuesta

- Fecha de conmemoración: El 10 de noviembre fue elegido para conmemorar a la mariposa monarca, coincidiendo con el inicio del arribo de la especie a los santuarios en México y la declaratoria de la Reserva de la Biosfera como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 2008.

En Tamaulipas, esta especie cruza por la Sierra Madre Oriental, cuyo trayecto es por el altiplano tamaulipeco y otros que forman parte de las montañas, atravesando municipios los municipios de Jaumave, Gómez Farías, Ocampo, Tula, Antiguo Morelos, Bustamante, Miquihuana y Palmillas. 

Estos municipios forman parte del  Área Natural Protegida “Paisaje Natural de la Mariposa Monarca”, sirviendo como puntos clave de descanso y alimentación durante su largo viaje hacia los santuarios de hibernación en Michoacán. 

- Propósito: La declaración tiene como objetivo visibilizar el fenómeno migratorio y reforzar el compromiso con la conservación y protección de esta especie y su hábitat.

A través de la siembra de polocote, la creación de jardines polinizadores en lugares estratégicos, la instalación de señalética para reducir velocidad y el monitoreo constante, la Comisión de Parques y Biodiversidad de Tamaulipas (CPBT), protege y guía, la épica migración de la mariposa monarca en su travesía por el territorio tamaulipeco.

Eduardo Rocha Orozco, vocal de la Comisión de Parques apuntó que con el apoyo de la sociedad, se están multiplicando los esfuerzos en pro de la monarca.

Importancia de la mariposa monarca

La mariposa monarca es una especie icónica que migra anualmente desde Canadá y Estados Unidos hasta México, recorriendo más de 4,000 kilómetros. 

Su llegada a los santuarios de hibernación en Michoacán y el Estado de México es un espectáculo natural impresionante que atrae a turistas de todo el mundo.

Amenazas a la mariposa monarca

La mariposa monarca enfrenta varias amenazas, incluyendo:

- Cambio climático: El cambio climático ha afectado la reproducción y migración de la mariposa monarca.

- Uso de herbicidas: El uso de herbicidas como el glifosato ha destruido el algodoncillo, la planta donde la mariposa monarca deposita sus huevos.

- Tala clandestina: La tala clandestina ha afectado los hábitats de la mariposa monarca.

¿Qué sigue?

La ratificación de la propuesta por el Senado es el próximo paso para convertir el 10 de noviembre en el Día Nacional de la Mariposa Monarca. 

Esto reforzará el compromiso con la conservación y protección de esta especie y su hábitat.


