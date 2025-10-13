Cerrar X
Tamaulipas

DIF Estatal activa centro de acopio para damnificados en Veracruz

Los víveres estarán siendo recibidos de 8:30 a 15:30 horas. Se busca recaudar agua embotellada, artículos de higiene personal y pañales

  • 13
  • Octubre
    2025

La directora del Sistema DIF Tamaulipas, Patricia Lara Anaya, informó sobre la activación de un centro de acopio para recaudar víveres en solidaridad con las familias del sur de Tamaulipas y de Veracruz afectadas por las lluvias e inundaciones, 

Los productos no perecederos estarán siendo recibidos de 8:30 a 15:30 horas, en Calzada General Luis Caballero 297, Col. Tamatán, de Ciudad Victoria. 

“No estamos enviando ropa, pero si estaremos recibiendo alimentos enlatados, agua embotellada, artículos de higiene personal, productos de limpieza, leche en polvo, pañales, lo que básicamente necesitamos para de nuevo reiniciar, lo básico para la ciudadanía”, dijo Lara Anaya. 

El centro de acopio estará hasta el próximo viernes 17 de octubre y todo lo que se recaude será enviado a las comunidades más afectadas por las lluvias, en Tamaulipas y Veracruz.


