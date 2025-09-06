Cerrar X
Tamaulipas

Diputada Leticia Gutiérrez critica informe presidencial

La diputada federal por el Partido Acción Nacional (PAN), emitió un enérgico posicionamiento tras el análisis del primer informe presidencial de Sheinbaum

La diputada federal por el Partido Acción Nacional (PAN), Leticia Gutiérrez, emitió un enérgico posicionamiento tras el análisis del primer informe presidencial de Claudia Sheinbaum, al que calificó como un “espectáculo montado” y no como un ejercicio real de rendición de cuentas.

“Lo que vivimos el 1 de septiembre no fue un informe de gobierno, fue un montaje, un vulgar espectáculo barato con luces, aplausos, ensayos y números falsos. Como siempre, presentaron su mismo discurso lleno de otros datos y un falso México”, expresó la legisladora.

En su mensaje, Gutiérrez cuestionó la falta de transparencia en los temas más sensibles para la población, especialmente en materia de seguridad, donde acusó al gobierno de manipular las cifras para ocultar la violencia que viven miles de familias en el país.

“La gente vivimos con miedo, los cementerios clandestinos crecen, el crimen controla negocios, vidas y territorios, mientras miles de hogares cargan con el dolor de una silla vacía. Ninguna estadística maquillada puede ocultar esa realidad”, señaló.

En el rubro económico, la diputada destacó que, pese al discurso presidencial sobre el incremento de salarios, la inflación ha deteriorado el poder adquisitivo de las familias. “Lo que ayer costaba 10 pesos hoy cuesta 20.

Esa es la realidad que enfrentan los ciudadanos”, puntualizó.

Sobre el ámbito democrático, advirtió que el gobierno federal ha debilitado las instituciones y la división de poderes.

“Se pisoteó la independencia de la Suprema Corte y se subastó el Poder Judicial. Este gobierno confunde democracia con concentración de poder, libertad con sometimiento y justicia con obediencia”, criticó.

Finalmente, Gutiérrez hizo un llamado a recuperar la esperanza en un México gobernado con verdad y compromiso real: “Aunque intenten sofocar la verdad, siempre termina por imponerse. Acción Nacional seguirá defendiendo a la familia, a la democracia y a las oportunidades, porque México merece un futuro de justicia, seguridad y oportunidades para sus niños y jóvenes, que no son el futuro, sino el presente de la nación”.


