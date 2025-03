Distribuyen 25 cajeros expendedores de actas en Tamaulipas

El gobierno de Tamaulipas puso en marcha 25 nuevos cajeros expendedores de actas, mismos que permitirán mejorar la experiencia del usuario, facilitando la manera de realizar sus trámites de manera rápida y sencilla, sin necesidad de acudir directamente a una oficialía.

El secretario general de Gobierno, Héctor Joel Villegas González, dijo que con estos equipos se da un paso importante hacia la modernización y eficiencia en la prestación de servicios en Tamaulipas.

“En los próximos días ya estarán funcionando estos cajeros automáticos que serán instalados en los municipios de Victoria, Tampico, Reynosa, Matamoros, Nuevo Laredo, Altamira, Madero, Río Bravo y en la representación de Tamaulipas, en el estado de Nuevo León, beneficiando a miles de personas que podrán obtener sus actas de manera rápida y sencilla”, dijo el funcionario.

Durante el evento realizado en el Parque Bicentenario de Ciudad Victoria, Mauro Francisco Sandoval Contreras Coordinador General del Registro Civil en Tamaulipas, dijo que este tipo de trámites permiten hacerlo sin límite de fechas ni horarios, además de impactar de manera directa en las oficialías reduciendo el tiempo de espera y el flujo de usuarios y logrando mejorar la atención.

Los nuevos cajeros contarán con monitor táctil, impresora térmica, recepción de monedas, billetes en circulación de todas las denominaciones, pago con tarjeta, software para expedición de actas de nacimiento, matrimonio, divorcio y defunción, certificadas en la plataforma nacional, así como actas de otros estados.

Desde el año 2014, los cajeros expendedores de actas no habían sido actualizados.

Se encontraban obsoletos al no expedir actas certificadas, no aceptar monedas ni tampoco billetes viejos, es decir, solamente papel nuevo.

Además no contaban con la validación de la plataforma nacional lo que implicaba que los usuarios no imprimían sus actas por no contar con los requerimientos necesarios para realizar diversos tipos de trámites en otras dependencias.

Comentarios