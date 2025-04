Educación descarta consumo de fentanilo en escuelas de Tamaulipas

“En relación al tema de narcomenudeo, hay una estrategia nacional de prevención de adicciones, en el programa aléjate de las drogas, elige ser feliz, es una estrategia integral que no solamente habla en lo que corresponde al tema del acercamiento de estupefacientes hacia los estudiantes, sino también a elementos que les permitan tomar decisiones saludables para su vida, que no necesariamente tiene que ver con el consumo, pero este relanzamiento de la estrategia nacional ha hecho un gran énfasis en la prevención del acceso al fentanilo, no tanto porque existan casos en este momento que podamos anunciar vinculados al consumo, sino para evitar que eso suceda, hemos sido categóricos, les decimos a los muchachos cuando vamos a las escuelas, el fentanilo mata a la primera”, explicó.