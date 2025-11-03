Cerrar X
Tamaulipas

Ejército Mexicano asegura armas y explosivos en Tamaulipas

Ejército Mexicano localizaron y aseguraron un arsenal y material explosivo durante labores de patrullaje y reconocimiento terrestre en el poblado El Azúcar

  • 03
  • Noviembre
    2025

Elementos del Ejército Mexicano localizaron y aseguraron un arsenal y material explosivo durante labores de patrullaje y reconocimiento terrestre en el poblado El Azúcar, perteneciente al municipio de Camargo. El hallazgo se registró el pasado 31 de octubre, como parte de las acciones contempladas en la Estrategia Nacional de Seguridad Pública.

De acuerdo con información de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), los militares detectaron dos vehículos ocultos entre la vegetación y sin tripulantes. Tras realizar una inspección, se aseguró el siguiente material:

  • 1 fusil AK-47 calibre 7.62 mm.
  • 20 cargadores.
  • 459 cartuchos útiles.
  • 24 artefactos explosivos improvisados.

f78b14c0-7c03-42ca-9fae-25fcaf3ce4e1.jfif

Todo lo asegurado fue puesto a disposición de las autoridades competentes, quienes determinarán su situación jurídica y continuarán con las investigaciones correspondientes.

La SEDENA destacó que las acciones se llevaron a cabo con estricto apego al estado de derecho y pleno respeto a los derechos humanos, reforzando los esfuerzos por garantizar la seguridad y la paz pública en Tamaulipas.

Con este operativo, el Ejército Mexicano, la Fuerza Aérea y la Guardia Nacional reiteran su compromiso de inhibir las actividades de la delincuencia organizada y salvaguardar la integridad de la población.


Comentarios

