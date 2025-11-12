Ejidatarios bloquean tramo carretero por no tener luz 

Un grupo de habitantes de varias comunidades ejidales, realizan un bloqueo a la altura del Ejido Subida Alta ubicado en el Kilómetro 20 de la Carretera Victoria-Monterrey, justo en el entronque que conduce al municipio de Güémez, Tamaulipas.

Argumentan que desde el pasado domingo se quedaron sin el servicio de energía eléctrica en sus hogares, lo que ha generado una serie de problemas, principalmente por las personas enfermas y niños que están sufriendo ante los medicamentos y comida echada a perder.

“Ya son cuatro días y las autoridades ni nos hacen caso, ya se puso el reporte, varios reportes y la Comisión Federal de Electricidad no resuelva nada, ya estamos cansados, por eso decidimos cerrar la carretera, a ver si voltean a vernos”, dijo la señora María Lara, habitante del sector.

Las comunidades ejidales más afectadas son: San Juanito, Santa Gertrudis y San Cayetano, este último con más de 300 habitantes, lugares en donde aseguraron, a diario, se va la luz.

Los inconformes utilizaron ramas y troncos de madera, así como vehículos particulares para cerrar el paso al tráfico vehicular, en su mayoría se encuentran varadas unidades de carga pesada y del transporte foráneo, además de algunos particulares.

La única vía alterna es ingresar por el Ejido Subida Alta hasta el municipio de Güémez y circular por la carretera Victoria-Matamoros, sin embargo, también ha sido bloqueada.

Hasta el momento no han llegado autoridades de la Comisión Federal de Electricidad, ni del gobierno del estado para buscar una pronta solución.

