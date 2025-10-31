Cerrar X
Tamaulipas

Elaboran pan de muerto en Casa Club del Adulto Mayor en Victoria

Con ingredientes que le dan un sabor especial, la Casa Club del Adulto Mayor del DIF Tamaulipas realiza aproximadamente 300 panes a la semana

  • 31
  • Octubre
    2025

En la Casa Club del Adulto Mayor del DIF Tamaulipas en Ciudad Victoria, la elaboración de pan de muerto es una tradición mexicana muy arraigada en la celebración del Día de Muertos. 

Santos Vázquez, integrante de este club perteneciente al DIF Tamaulipas, comenta que tiene ya 15 años de experiencia en la elaboración de este pan, símbolo de la cultura y la tradición mexicana.

“Es muy diferente a los demás panes porque este lleva mantequilla y esencia de naranja que le dan un sabor muy especial”, comenta don Santos. 

Con una demanda aproximando a los 300 panes semanales, los cuales abastecen al restaurante Dulces Recuerdos atendido también por adultos mayores miembros de este Club, Don Santos se siente satisfecho por dedicarse a elaborar este delicioso producto. 

pan-muerto-casa-adulto1.jpeg

Demanda y producción

  • El pan de muerto es un producto muy demandado durante la temporada del Día de Muertos (31 de octubre al 2 de noviembre), pero también se consume durante todo el año en algunas regiones de México, lo cual sería ideal también en la capital del estado, donde solo en temporadas de frío se incrementa su venta.

Proceso de elaboración

  1. Mezcla de Ingredientes: Mezclar la harina, el azúcar, la sal y la levadura en un tazón grande.
  2. Añadir Líquidos: Añadir la mantequilla derretida, la leche tibia y los huevos a la mezcla de ingredientes secos.
  3. Amasar: Amasar la mezcla hasta obtener una masa suave y elástica.
  4. Fermentar: Dejar fermentar la masa en un lugar cálido durante 1 hora.
  5. Dar Forma: Dar forma a los panes de muerto y colocarlos en una bandeja para hornear.
  6. Hornear: Hornear los panes en un horno precalentado a 180°C durante 20-25 minutos.
  7. Decorar: Decorar los panes con azúcar y semillas de anís.

Ingredientes

  • 1 kg de harina de trigo
  • 1/2 taza de azúcar
  • 1/2 taza de mantequilla derretida
  • 1/2 taza de leche tibia
  • 2 huevos
  • 1 cucharadita de sal
  • 1 cucharadita de levadura seca
  • 1 cucharadita de anís
  • 1 cucharadita de esencia de vainilla
  • Azúcar y semillas de anís para decorar

