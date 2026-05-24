Empresarios alertan crisis de confianza por inseguridad

La inseguridad que persiste en Reynosa continúa impactando no solo a la ciudadanía, sino también al desarrollo económico de la región, advirtió el presidente de Coparmex Reynosa, Everardo González Garza, quien señaló que cada vez más empresarios muestran desconfianza para invertir en Tamaulipas.

El dirigente empresarial reconoció que actualmente autoridades federales mantienen operativos permanentes en esta frontera para combatir a la delincuencia, medidas que consideró necesarias siempre y cuando se realicen respetando los derechos humanos de la población.

“Qué se incremente la vigilancia en esta zona fronteriza, lo hemos solicitado y lo importante de todo este ejercicio es que se pueda realizar, pero que se garanticen los derechos humanos, principalmente de las personas que en algún momento podamos tener algún daño colateral”, expresó.

Indicó que Reynosa figura entre las ciudades más afectadas por la violencia, situación que incluso ha derivado en alertas y restricciones de viaje emitidas por el gobierno de Estados Unidos hacia esta región fronteriza.

González Garza explicó que Coparmex ha realizado estudios y recopilación de estadísticas relacionadas con la percepción de seguridad entre empresarios, cuyos resultados reflejan un panorama preocupante.

“Un dato alarmante es que siete de cada 10 empresarios afiliados a Coparmex en Tamaulipas no desean invertir en Tamaulipas, entonces esto es un dato alarmante”, declaró.

Añadió que dicha información ya fue presentada al secretario general de Gobierno, con el objetivo de exponer la preocupación del sector privado sobre las afectaciones económicas que genera el clima de inseguridad.

El presidente de Coparmex también criticó que los distintos niveles de gobierno continúen deslindándose de responsabilidades en materia de prevención del delito, cuando, aseguró, es precisamente ahí donde debe concentrarse gran parte de la estrategia de seguridad.

“Los actos delictivos se combaten, pero lo que provoca los actos delictivos se previene, y esta es una función en donde Coparmex ha insistido mucho que debe desarrollarse de manera permanente desde el municipio, el Estado y la Federación”, puntualizó.

Finalmente, insistió en que Reynosa necesita acciones coordinadas y preventivas que permitan recuperar la confianza ciudadana y empresarial, además de generar condiciones que favorezcan nuevamente la inversión y el crecimiento económico en la región.

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