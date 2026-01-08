Encuentran a hombre sin vida en Canal de la Cortadura Tampico

El cuerpo de un hombre flotó en el paseo Canal de la Cortadura de Tampico, una zona que conecta al Río Pánuco y la Laguna del Carpintero.

El hallazgo se dio frente a las instalaciones de la Dirección de Turismo, a un costado del mercado Manuel Ávila Camacho, lugar al que se movilizaron en primer término elementos de la Guardia Estatal.

La zona quedó acordonada, verificando las autoridades que la persona sin vida era un hombre y que el cuerpo ya presentaba signos de descomposición.

Reporte inicial alertó por un bulto en el agua

Héctor Guzmán Curiel, comandante de Bomberos, sostuvo que se reportó la presencia de un bulto, que muchas personas pensaban se trataba de algún animal, además de olores fétidos a la altura de un pontón intermedio en este paseo.

Posteriormente se confirmó que se trataba de un cuerpo humano; sin embargo, se desconoce si fue arrastrado por las aguas del Pánuco o las circunstancias que originaron que fuera localizado en ese sitio.

Fiscalía realizó el levantamiento del cuerpo

Una vez que personal de la Fiscalía General de Justicia dio fe de los hechos, el cuerpo fue extraído del agua y trasladado al Servicio Médico Forense, donde se le practicará la necropsia de ley para iniciar las investigaciones que permitan identificar a la persona y localizar a sus familiares.

