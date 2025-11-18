Encuentran osamenta de mujer desaparecida en Reynosa

Reynosa vive una nueva jornada de tensión ante el crecimiento de la inseguridad y los casos de personas desaparecidas, una crisis que, según colectivos y habitantes, no ha recibido una respuesta efectiva por parte del gobierno de Carlos Peña.

Organizaciones de búsqueda y ciudadanos denuncian que, pese al incremento de hechos violentos y reportes de desaparición, el municipio permanece pasivo y sin acciones claras para frenar la situación, lo que ha generado un clima de miedo e incertidumbre en la ciudad fronteriza.

Ante la impasividad del gobierno municipal, colectivos de la zona han trabajado para localizar a los desaparecidos.

Este lunes el colectivo Amor por los Desaparecidos en Tamaulipas reportó el hallazgo de restos humanos en una fosa clandestina ubicada en el ejido El Porvenir, en el municipio de Reynosa.

El descubrimiento corresponde al cuerpo de una mujer, localizado en un predio rural situado al poniente del rancho Delicias y a varios centenares de metros al oriente del poblado El Porvenir, zona donde se han registrado múltiples hallazgos positivos en los últimos meses.

De acuerdo con la información publicada por la organización en sus redes sociales, las labores de búsqueda en esta área mantienen un porcentaje de efectividad cercano al 85%, cifra que, según sus integrantes, refleja la gravedad y persistencia del fenómeno de desapariciones forzadas en la región. Edith González, presidenta y fundadora del colectivo, dio a conocer la ubicación exacta del punto donde se encontraron los restos, además de difundir la primera imagen en la que se observa parte de la osamenta.

Horas después del hallazgo, el colectivo informó a través de una segunda actualización que una familia identificó la ropa encontrada en la fosa como la misma que vestía Lucía Guadalupe Ávalos Torres, desaparecida desde 2019 en la colonia Las Fuentes de Reynosa. José Andrés Méndez Ñeco, portavoz del grupo de madres buscadoras, detalló que la hermana de Lucía reconoció de inmediato las prendas halladas, lo que representa un posible avance significativo en un caso que permanecía sin respuestas desde hace seis años.

Delincuente opera en completa libertad

La ola delictiva continúa imparable en Reynosa, donde un mismo individuo ha logrado cometer al menos cinco asaltos en cuestión de días, sin que hasta el momento autoridades policiales hayan logrado detenerlo. Comercios afectados denunciaron que el sujeto ha operado con total libertad incluso después de que sus imágenes fueran difundidas ampliamente.

Desde el arranque del programa comercial El Buen Fin, el presunto asaltante ha atacado al menos cuatro farmacias en distintos sectores de la ciudad. De acuerdo con los reportes de los establecimientos, el hombre ingresaba a los negocios amagando a los empleados para exigir el dinero de las cajas registradoras. Además del efectivo, sustrajo medicamentos controlados y otros artículos, por lo que es considerado un individuo peligroso.

Ante la serie de incidentes, cámaras empresariales emitieron una alerta y lograron obtener videos y fotografías del sospechoso. Las imágenes comenzaron a circular rápidamente en redes sociales, grupos vecinales y medios de comunicación locales, mientras que también fueron enviadas a la Secretaría de Seguridad Pública para su análisis e identificación.

Sin embargo, pese a la amplia difusión de estos reportes, el sujeto volvió a delinquir. Casi al mismo tiempo en que se publicaban las denuncias públicas, el hombre cometió un nuevo asalto, esta vez en una tienda de conveniencia abierta las 24 horas, ampliando su historial y evidenciando la imparable incidencia delictiva que mantiene en alerta a comerciantes y ciudadanos.

Autoridades y representantes del sector comercial señalaron que el presunto asaltante no tiene un punto fijo de operación, pues ha atacado negocios tanto en zonas céntricas como en áreas periféricas de Reynosa, lo que ha dificultado su localización. Ante este panorama, hicieron un llamado a la población para reportar de inmediato cualquier información que ayude a identificarlo y detenerlo.

