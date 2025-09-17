Entrega municipio nuevo salón de clases en escuela de Lampacitos

Con una inversión de $790 mil pesos, el municipio entregó un nuevo salón de clases a la escuela telesecundaria “Profesor Carlos Treviño Rodríguez” de la colonia Lampacitos.

Al evento asistieron autoridades educativas, así como maestros, padres de familia y alumnos, quienes fueron testigos de esta obra considerada de gran valor para fortalecer el desarrollo académico de los estudiantes.

En su mensaje, el alcalde exhortó a los jóvenes a seguir aprovechando las oportunidades de educación que les brindan sus familias y a mantenerse atentos a los programas de becas que ofrece el gobierno federal para este nivel escolar.