Cerrar X
EH_UNA_FOTO_2025_10_17_T160135_140_02914d1b73
Tamaulipas

Entrega Premio Estatal de Ciencias e Innovación Tecnológica

El mandatario estatal reconoció el talento científico de los estudiantes de todos los niveles educativos en 'Expo Ciencias Tamaulipas'

  • 17
  • Octubre
    2025

El gobernador Américo Villarreal Anaya, presidió la ceremonia de premiación del 27º Certamen Estatal de Creatividad e Innovación Tecnológica “Expo Ciencias Tamaulipas 2025”, en Ciudad Victoria.

El mandatario tamaulipeco reconoció el talento científico de los estudiantes de todos los niveles educativos en la entidad que se congregaron en las instalaciones del Polyforum Victoria “Dr. Rodolfo Torre Cantú”. 

En el Certamen Estatal de Creatividad e Innovación “Expo Ciencias Tamaulipas”, participaron en la fase regional 580 proyectos con un número de 2,074 participantes de 26 municipios y se seleccionaron los 116 mejores proyectos, para elegir a los ganadores que obtuvieron medalla, reconocimiento y un estímulo económico.

50ced71c-fecd-4094-a556-aa2daf5eff5e.jpg

Los ganadores fueron los siguientes: de primer lugar, Categoría Pioneros de la Ciencia Petit,  “Aspiradora” del Colegio Royal de Nuevo Laredo; Categoría Pioneros de la Ciencia Kids, “Reji Duo” del Colegio Tamaulipas en Nuevo Laredo; Categoría Pioneros de la Ciencia Juvenil, “Sistema de Separado de Grasas para la Prevención del Tapado de Drenajes” de la Escuela Secundaria General “Belisario Domínguez” en San Fernando.

En Categoría Media Superior, “Sistema de Supresión de Incendios Mediante Ondas Acústicas” del CETIS 78 en Tampico; Categoría Superior, “Aquacea” del Instituto Tecnológico Nacional de México en Ciudad Madero y Categoría Pioneros de la Ciencia Posgrado, “Petlab”, del Instituto Tecnológico Nacional de México de Ciudad Madero.

debed253-1013-4a82-92f0-b206d54c9628.jpg

Al finalizar se dieron a conocer los proyectos que obtuvieron su acreditación para eventos nacionales e internacionales en Colombia, Indonesia y Túnez, así como los 21 proyectos adicionales que participarán en la ExpoCiencias Nacional, teniendo como sede el municipio de Tampico, Tamaulipas, del 3 al 5 de diciembre de 2025. 

Participaron en la ceremonia de premiación el secretario de Educación, Miguel Ángel Valdez García y al director general del Consejo Tamaulipeco de Ciencia y Tecnología (COTACYT)m Julio Martínez Burnes, entre otras autoridades.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

Whats_App_Image_2025_10_01_at_7_25_24_PM_86a18183d5
Américo Villarreal expone 3 años de Memorias de Transformación
EH_DOS_FOTOS_2025_09_28_T135010_035_e24aa2636c
Impulsa Monterrey conciencia ambiental con concursos creativos
escenal_laura_pausini_934896babb
Laura Pausini será homenajeada en los Premios Billboard Latinos
publicidad

Últimas Noticias

G3_Wg_En_Vbs_AE_Gz1m_c029301703
Dan prisión preventiva a implicado en homicidio de David Cohen
Whats_App_Image_2025_10_18_at_5_07_09_PM_a942df0259
Familias llenan de vida el Zoológico La Pastora en su reapertura
20251018_083116_e7ac4f7e97
Retira 'Leones en Acción' 40 toneladas de basura en el río
publicidad

Más Vistas

EH_UNA_FOTO_2025_10_17_T150453_378_0c3074bb88
Anuncia Samuel que eliminará cobro de caseta al Aeropuerto
nl_chocones_d6e8970c40
Alertan por incremento de ‘montachoques’ en la urbe regia
EH_UNA_FOTO_2025_10_17_T140304_419_8b977484b3
Anuncia Hospital San José cierre por traslado de instalaciones
publicidad
×