Entrega Premio Estatal de Ciencias e Innovación Tecnológica

El gobernador Américo Villarreal Anaya, presidió la ceremonia de premiación del 27º Certamen Estatal de Creatividad e Innovación Tecnológica “Expo Ciencias Tamaulipas 2025”, en Ciudad Victoria.

El mandatario tamaulipeco reconoció el talento científico de los estudiantes de todos los niveles educativos en la entidad que se congregaron en las instalaciones del Polyforum Victoria “Dr. Rodolfo Torre Cantú”.

En el Certamen Estatal de Creatividad e Innovación “Expo Ciencias Tamaulipas”, participaron en la fase regional 580 proyectos con un número de 2,074 participantes de 26 municipios y se seleccionaron los 116 mejores proyectos, para elegir a los ganadores que obtuvieron medalla, reconocimiento y un estímulo económico.

Los ganadores fueron los siguientes: de primer lugar, Categoría Pioneros de la Ciencia Petit, “Aspiradora” del Colegio Royal de Nuevo Laredo; Categoría Pioneros de la Ciencia Kids, “Reji Duo” del Colegio Tamaulipas en Nuevo Laredo; Categoría Pioneros de la Ciencia Juvenil, “Sistema de Separado de Grasas para la Prevención del Tapado de Drenajes” de la Escuela Secundaria General “Belisario Domínguez” en San Fernando.

En Categoría Media Superior, “Sistema de Supresión de Incendios Mediante Ondas Acústicas” del CETIS 78 en Tampico; Categoría Superior, “Aquacea” del Instituto Tecnológico Nacional de México en Ciudad Madero y Categoría Pioneros de la Ciencia Posgrado, “Petlab”, del Instituto Tecnológico Nacional de México de Ciudad Madero.

Al finalizar se dieron a conocer los proyectos que obtuvieron su acreditación para eventos nacionales e internacionales en Colombia, Indonesia y Túnez, así como los 21 proyectos adicionales que participarán en la ExpoCiencias Nacional, teniendo como sede el municipio de Tampico, Tamaulipas, del 3 al 5 de diciembre de 2025.

Participaron en la ceremonia de premiación el secretario de Educación, Miguel Ángel Valdez García y al director general del Consejo Tamaulipeco de Ciencia y Tecnología (COTACYT)m Julio Martínez Burnes, entre otras autoridades.

