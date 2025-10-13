Cerrar X
Tamaulipas

Envía Tamaulipas ayuda a Veracruz tras inundaciones

El gobernador Américo Villarreal Anaya informó sobre el envío de ayuda a Veracruz y el monitoreo de la crecida del río Pánuco en Tamaulipas

  • 13
  • Octubre
    2025

El gobernador Américo Villarreal Anaya informó que ha enviado el helicóptero de la Coordinación Estatal de Protección Civil para el transporte de medicinas, médicos y llevar alimentos a las poblaciones que han quedado aisladas a causa de las lluvias. 

“En este momento hemos mandado ya 3,000 despensas al estado de Veracruz y estamos armando, a través del apoyo de Segalmex, más despensas para poder apoyar a Veracruz y otras entidades afectadas”, señaló. 

 Dijo que, en el caso de Tamaulipas, se registraron lluvias importantes, la mayoría de ellas concentradas en la zona conurbada con 125 mm de precipitación, principalmente en Tampico y Altamira. 

“Viene una cresta del río Pánuco, ya se está monitoreando a través de las estaciones hidrométricas, hay una en Las Adjuntas y viene ligeramente por arriba de sus máximos históricos, pero esperamos que con estas condiciones del clima ya no aumente su captación y que nos permita no tener problemas en las zonas bajas de ciudad, como en Madero y Tampico”, dijo Villarreal Anaya. 

Hay una situación de estar atentos y que la población esté atenta a las comunicaciones que se puedan dar a través de Protección Civil y sus autoridades para ver si hay necesidad de realizar en algún momento una evacuación.


