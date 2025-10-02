Equipo 'Ajolotes' se prepara para torneo de natación en Matamoros

El equipo de natación Ajolotes de Reynosa se declaró listo para competir este fin de semana en un torneo otoñal que se realizará en la ciudad de Matamoros, enfrentando a clubes de la región con el objetivo de poner en alto el nombre de Reynosa.

Su entrenador, Alex Rodríguez, destacó que este tipo de competencias son una oportunidad para mostrar el talento local y, al mismo tiempo, solicitar el apoyo de autoridades y de la iniciativa privada. Señaló que, aunque hasta ahora el equipo ha salido adelante con recursos propios, contar con patrocinios y facilidades para los traslados sería fundamental para impulsar el crecimiento de los nadadores.

Rodríguez invitó además a la ciudadanía a sumarse y participar en la promoción del deporte:

“Es un evento otoñal de natación que se hace cada año en la región de Matamoros. Nosotros vamos como representantes del equipo de Ajolotes y de Reynosa, solicitando en general a todos los que quieran apoyarnos y también invitándolos a que vengan a hacer deporte”.

Entre los integrantes del equipo destaca Valeria Patricia Barrón Martínez, ganadora a nivel nacional, quien ha dedicado su experiencia a trabajar con las nuevas generaciones. Barrón Martínez resaltó la importancia de impulsar el talento local y reconoció la calidad de los nadadores reynosenses:

“Aquí en Reynosa hay muchísimo talento, es cosa de impulsarlo y la verdad estoy muy contenta de tener la oportunidad de estar con ellos, acompañando a las nuevas generaciones y apoyándolos para que lleguen a lo mejor”.

Los competidores del torneo también expresaron sus sentimientos ante la competencia. Eliezer Carmona de la Cruz comentó que, aunque hay un poco de nerviosismo, confía en su preparación y en la guía de su entrenadora:

“Sinceramente no me preocupa tanto, si tengo un poco de miedo, pero he entrenado varias veces con ellos y tengo un poquito de confianza de que puedo ganar”.

El equipo Ajolotes ha logrado posicionarse en la natación regional gracias al esfuerzo conjunto de sus integrantes y de su entrenadora, quien ha obtenido más de diez medallas nacionales en diversas competencias. Ahora, buscan que su esfuerzo sea reconocido y respaldado para continuar llevando el nombre de Reynosa a los más altos niveles del deporte.

