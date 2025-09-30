Escuela de Reynosa convierte espacio en ‘Jardines del Arte’

La escuela primaria Nuevo Santander, ubicada en la colonia Jarachina de Reynosa, se ha convertido en un ejemplo a nivel nacional de lo que representa la Nueva Escuela Mexicana.

Esto gracias al proyecto “Jardines del Arte”, creado por la maestra María del Carmen Santos Aguirre, un espacio donde la naturaleza y el aprendizaje se conectan.

“Este proyecto surgió de una iniciativa muy importante, de una semilla. Decidimos empezar a plantar semillas, empezamos a crear conocimiento, los segmentamos en huertos, en plantas nativas, plantas para polinizadores, en el paso de la Mariposa Monarca por Tamaulipas y le agregamos un poco de lectura para los niños de nuestra escuela”, explicó la maestra Santos Aguirre.

El proyecto comenzó en un pequeño terreno de la escuela que durante años estuvo descuidado y solo servía para acumular cacharros. Con apoyo de alumnos y padres de familia, se sembraron plantas y árboles frutales. Posteriormente, al aprovechar la sombra y el nuevo entorno, integraron libros, logrando transformar por completo el espacio.

La propuesta fue presentada a la Subsecretaría de Educación Básica en Tamaulipas, que reconoció el valor de la iniciativa y ahora la promueve para replicarla en las más de 5,000 escuelas de este nivel en la entidad.

“La verdad estoy encantada de este esfuerzo, de llegar a la escuela Nuevo Santander y con Carmelita y su proyecto, porque estoy muy emocionada, nunca había visto una escuela con este tipo de jardines. Gracias, maestra por su entrega a la educación, gracias a la supervisora y al jefe de sector, porque son ustedes producto del esfuerzo”, expresó Nora Hilda de los Reyes Vázquez, subsecretaria de Educación Básica en Tamaulipas.



Hoy, el “Jardín del Arte” se ha convertido en el sitio favorito de los alumnos y un referente nacional. Reconocida por su innovación, la maestra Santos Aguirre adelantó que buscan extender la experiencia a más instituciones.

“Éste es el segundo jardín que hemos podido construir y la idea es, y ya está en pláticas, que podamos llevar nuestros Jardines del Arte, cultivando aprendizaje, a otras escuelas de Tamaulipas. Incluso ya estamos sembrando en la Secretaría de Educación en Tamaulipas, en la subsecretaría de educación”, agregó la docente.

De esta manera, un proyecto nacido en un rincón abandonado de la escuela ahora florece como una semilla de arte, cultura y sana alimentación para cientos de niños tamaulipecos.

Comentarios