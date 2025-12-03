Cerrar X
Tamaulipas

Estados Unidos coloca nuevas boyas en el Río Bravo

EUA instaló una nueva línea de boyas en la desembocadura del Río Bravo para reforzar la vigilancia y restringir cruces irregulares

  • 03
  • Diciembre
    2025

Autoridades de Estados Unidos iniciaron la colocación de una nueva línea de boyas en el Río Bravo, justo en la zona donde el cauce se une con el Golfo de México.

Esta medida forma parte de un refuerzo de vigilancia destinado a restringir los cruces irregulares hacia territorio estadounidense.

Las boyas, instaladas desde embarcaciones oficiales, conforman una barrera flotante diseñada para dificultar el paso por el río.

53c81c34-c9bf-41e0-9e1c-0c87d350cedd.jfif

Esta acción se suma a otras estrategias implementadas en distintos puntos de la frontera, donde el gobierno estadounidense ha ampliado sus operaciones de contención a lo largo del año.

Este tipo de dispositivos ya ha sido utilizado en áreas como Eagle Pass, Texas, donde su colocación generó debates por su impacto en la navegación y por las posibles consecuencias humanitarias para quienes intentan cruzar el afluente.

drtygjntr6jn.JPG

La instalación de boyas en la desembocadura del Río Bravo cobra relevancia al tratarse de un sector estratégico dentro de los más de 3 mil kilómetros de frontera compartida entre México y Estados Unidos, en los que el río funge como división natural en gran parte del noreste.

Hasta ahora, las autoridades mexicanas no han emitido un pronunciamiento oficial sobre esta acción.

En ocasiones anteriores, el Gobierno de México ha manifestado inquietudes respecto a la colocación de barreras flotantes que pudieran interferir con acuerdos binacionales o con la delimitación de aguas internacionales.


Comentarios

Etiquetas:
