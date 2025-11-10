Cerrar X
Tamaulipas

EUA advierte: no hay atajos legales para cruzar la frontera

El Consulado de EUA en Nuevo Laredo advirtió a traficantes y migrantes que no existen atajos legales para cruzar y pidió no confiar en falsas promesa

El Consulado de Estados Unidos en Nuevo Laredo envió un mensaje contundente a los “polleros”, traficantes de personas que se dedican a cruzar ilegalmente a mujeres, hombres y niños de México hasta Estados Unidos.

“La frontera está cerrada y no permitiremos que engañen y pongan en peligro la vida de migrantes con falsas promesas”, refiere la publicación del Consulado en redes sociales.

En diferentes redes circulan mitos y mentiras de cómo entrar a Estados Unidos, y el Consulado se dedica a desmentirlas a través de los mismos canales.

“Estamos en esta cuenta para decir la verdad, la frontera está cerrada y no permitiremos que engañes y pongas en peligro la vida de migrantes con falsas promesas, ni lo intentes”.

Los traficantes de personas están engañando deliberadamente a personas vulnerables con afirmaciones falsas sobre cambios en el proceso de asilo y en las regulaciones migratorias.

No existen atajos legales para entrar a Estados Unidos, las vías legales son la única opción.

La Cónsul de Estados Unidos en Nuevo Laredo, Erika Zielke, recomendó no confiar a los criminales la vida de un menor, ellos no deben de viajar solos ni con traficantes.

“El gobierno de los Estados Unidos está actuando contra las redes criminales que engañan a las familias y utilizan a los menores como víctimas.

“La frontera de los Estados Unidos está cerrada, ningún menor debe viajar solo o con traficantes”, aseveró.


