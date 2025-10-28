Cerrar X
Whats_App_Image_2025_10_27_at_2_53_40_PM_a3b170dd08
Tamaulipas

Exhorta COMAPA Reynosa a denunciar tomas clandestinas

En colonias como La Cima, Loma Blanca, Rancho Grande, entre otras, los vecinos aseguran pasar semanas, e incluso meses, sin recibir agua en sus hogares.

  • 28
  • Octubre
    2025

La Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado (COMAPA) de Reynosa exhortó a la ciudadanía a denunciar de manera anónima cualquier toma clandestina que detecten en sus sectores, al advertir que este tipo de conexiones irregulares afectan directamente la presión y el suministro del vital líquido en distintas colonias de la ciudad.

De acuerdo con la dependencia, las tomas ilegales representan una falta grave que perjudica la operatividad del sistema y el bienestar de los usuarios cumplidos que sí contribuyen con el pago del servicio. Cada reporte ciudadano, señaló la COMAPA, es fundamental para lograr una distribución más justa y eficiente del agua potable.

Las denuncias pueden realizarse de forma anónima al número 899 909 2247, donde —según la dependencia— serán atendidas conforme a los procedimientos establecidos. Al mismo tiempo, se pidió a la población mantener un uso responsable del agua y reportar cualquier irregularidad detectada en su entorno.

Sin embargo, mientras la COMAPA solicita la colaboración ciudadana para detectar tomas clandestinas, en la periferia de Reynosa continúan los reclamos de cientos de familias que viven con un servicio irregular o totalmente ausente. En colonias como La Cima, Loma Blanca, Rancho Grande y sectores de Villas de Imaq, los vecinos aseguran pasar semanas, e incluso meses, sin recibir agua en sus hogares.

La inconformidad entre los habitantes es evidente, pues consideran contradictorio que se les pida denunciar cuando ellos mismos enfrentan el desabasto diario.

“Nos piden que cuidemos el agua, pero no tenemos ni para lo más necesario”, expresó una vecina del sector poniente, quien asegura que la situación se ha vuelto insostenible.

Los usuarios exigen que las acciones contra las tomas clandestinas se acompañen de medidas concretas para mejorar el abasto, fortalecer la infraestructura hidráulica y garantizar un servicio digno y constante para todas las familias reynosenses


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

Whats_App_Image_2025_10_23_at_7_21_13_PM_c281fb5db6
Aseguran tráiler con 40 mil litros de huachicol en Coahuila
EH_UNA_FOTO_1_3644a63797
Aumentan los casos de intoxicación por alimentos en Afganistán
EH_UNA_FOTO_2025_10_21_T173829_023_627179b005
Tomas clandestinas: detectan hasta 140 cortes de agua semanales
publicidad

Últimas Noticias

rusia_submarino_nuclear_6271d8926e
Putin anuncia prueba exitosa de dron submarino nuclear
aifa_sheinbaum_1db6ecca52
Defiende Sheinbaum el AIFA; rechaza veto de rutas aéreas a EUA
detenido_agresion_pareja_1a55e549b0
Cae en Coahuila hombre que presuntamente prendió fuego a pareja
publicidad

Más Vistas

Whats_App_Image_2025_10_27_at_1_01_17_AM_533dc2040d
Cierran siete pedreras por causar daños ambientales
2000693c_6f34_418a_b7ed_a37020ae3057_0b945d0001
Llenan módulos por operativo contra placas foráneas
EH_UNA_FOTO_2025_10_27_T083703_394_12434b3933
Invertirán más de 3.4 mdp para 'Nueva Explanada de los Héroes'
publicidad
×