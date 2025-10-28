Exhorta COMAPA Reynosa a denunciar tomas clandestinas

La Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado (COMAPA) de Reynosa exhortó a la ciudadanía a denunciar de manera anónima cualquier toma clandestina que detecten en sus sectores, al advertir que este tipo de conexiones irregulares afectan directamente la presión y el suministro del vital líquido en distintas colonias de la ciudad.

De acuerdo con la dependencia, las tomas ilegales representan una falta grave que perjudica la operatividad del sistema y el bienestar de los usuarios cumplidos que sí contribuyen con el pago del servicio. Cada reporte ciudadano, señaló la COMAPA, es fundamental para lograr una distribución más justa y eficiente del agua potable.

Las denuncias pueden realizarse de forma anónima al número 899 909 2247, donde —según la dependencia— serán atendidas conforme a los procedimientos establecidos. Al mismo tiempo, se pidió a la población mantener un uso responsable del agua y reportar cualquier irregularidad detectada en su entorno.

Sin embargo, mientras la COMAPA solicita la colaboración ciudadana para detectar tomas clandestinas, en la periferia de Reynosa continúan los reclamos de cientos de familias que viven con un servicio irregular o totalmente ausente. En colonias como La Cima, Loma Blanca, Rancho Grande y sectores de Villas de Imaq, los vecinos aseguran pasar semanas, e incluso meses, sin recibir agua en sus hogares.

La inconformidad entre los habitantes es evidente, pues consideran contradictorio que se les pida denunciar cuando ellos mismos enfrentan el desabasto diario.

“Nos piden que cuidemos el agua, pero no tenemos ni para lo más necesario”, expresó una vecina del sector poniente, quien asegura que la situación se ha vuelto insostenible.

Los usuarios exigen que las acciones contra las tomas clandestinas se acompañen de medidas concretas para mejorar el abasto, fortalecer la infraestructura hidráulica y garantizar un servicio digno y constante para todas las familias reynosenses

