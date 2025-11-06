Cerrar X
Tamaulipas

Exige presidente de Coparmex mayor inversión en seguridad

Juan José Sierra, líder nacional de Coparmex, alertó que la extorsión creció 83% en una década y afecta sobre todo a las Mipymes del país

“La extorsión es el delito que tiene de rodillas a miles de empresarios en todo el país”, expresó desde Nuevo Laredo Juan José Sierra Álvarez, presidente nacional Coparmex.

Invitado a la sesión del consejo municipal de Coparmex, el líder nacional señaló que 12.8 por ciento de los empresarios socios en el país ha sufrido una extorsión, y más de la mitad ha sido víctima de por lo menos 1 delito.

“Esta extorsión que ha crecido 83 por ciento en la última década. Preocupa porque a quienes más les perjudica es a las Mipymes, la extorsión mata a las Mipymes y ahí hay pérdida de patrimonio de las personas.

“No solamente afecta a la Mipyme, afecta también a las familias de nuestro país, y estamos trabajando precisamente, y que es un paso muy importante, desde hace tres años veníamos trabajando por la Ley General de Castigo a la Extorsión”, expresó.

 Se piden penas más severas tanto económicas como penales para los que cometen extorsión.

De acuerdo con estudios de Coparmex, uno de cada dos socios ha sido víctima de por lo menos 1 delito, quiere decir que hay socios que han sido víctimas de más de 1 delito.

El primer lugar es el robo a mercancías, segundo lugar robo a negocio y tercer lugar el tema de la extorsión.

“Ahí también va incluido el cobro de piso”, aclaró el líder nacional.

“Hay quejas de empresarios en algunas ciudades y estados, de que la autoridad, en aras de hacer cumplir la ley, se convierte en el mayor extorsionador de los empresarios por los montos. Es la extorsión el impuesto más caro que paga el empresario hoy”.

Más de la mitad de los socios ha sido víctima de por lo menos 1 delito y el 12.8 por ciento ha sufrido una extorsión. Según el INEGI, en 2023 1.3 millones de negocios padecieron algún acto delictivo, lo que equivale al 27.2 por ciento de las unidades económicas del país.

“Esta realidad por su puesto exige acciones firmes, contundentes, inteligencia institucional, colaboración efectiva”.

Exige esta realidad una colaboración de los tres niveles de gobierno, opinó. Sin embargo, no habrá tal si no hay un esfuerzo del presupuesto, aseguró.

“¿Qué estamos viendo en el presupuesto 2026? Reducción en temas de seguridad. ¿Qué necesitan? Los municipios necesitan fortalecerse y fortalecerse es que tengan policías capacitadas con buenos sueldos, los municipios no tienen, y los que tienen son muy pocos elementos”.


