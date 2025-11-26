Exigen justicia por muerte de Mallely atropellada por camioneta

Con pancartas en mano y entre gritos de dolor, familiares y amigos de Mallely Joulin Calles, joven de 33 años que murió tras ser atropellada por una camioneta con arreglos de boda, se manifestaron este martes frente a la Presidencia Municipal para exigir justicia y celeridad en la investigación.

“Cuídate mucho, hija… te quiero”, fueron las últimas palabras que su madre, la señora Victoria Calles, le dijo media hora antes de que Mallely fuera embestida en su motoneta sobre la calle Primero de Mayo, el pasado sábado 23 de noviembre.

La víctima se dirigía a su trabajo cuando la camioneta, presuntamente utilizada para trasladar a unos recién casados, la arrolló y su conductor huyó del lugar.

La familia asegura que hasta el momento no han sido informados de avances por parte de la Fiscalía General de Justicia, por lo que decidieron alzar la voz para evitar que el caso quede impune.

“No hay palabras… me la mataron, dejó a dos niños, uno de 11 y otro de 15 años”, expresó entre lágrimas la madre de la joven, quien exige la detención del responsable; el esposo de Mallely, de 34 años, también quedó devastado por la tragedia.

Durante la manifestación, familiares comentaron que existen videos que circulan en redes sociales en los que se observa claramente la unidad involucrada, por lo que consideran que hay elementos suficientes para que la autoridad ya hubiera actuado.

Aseguran que incluso hay testigos que estuvieron presentes en la boda cuya información podría ser clave.

“Mientras ellos festejaban una boda, nosotros velábamos a mi sobrina”, dijo Blanca Alicia calles una de las tías, quien pidió a la ciudadanía aportar cualquier dato que ayude a localizar al conductor.

La señora Victoria también dirigió un mensaje al presunto responsable: “Que se entregue, esto no se va a borrar nunca, quiero que pague por lo que hizo.”

Representantes del Ayuntamiento de Ciudad Madero informaron a los familiares que están colaborando con la Fiscalía y poniendo a disposición información relevante para fortalecer la investigación.

Sin embargo, los deudos insisten en que no descansarán hasta ver detenido al responsable.

Mallely murió por severas lesiones internas y estallamiento de órganos, según compartieron sus familiares, quienes recalcaron que no permitirán que el caso sea “echado al saco roto”.

La familia pidió el apoyo de la comunidad y de quienes tengan información, incluso de forma anónima, para que la autoridad pueda actuar y evitar que otra tragedia similar quede impune.





