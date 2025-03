Exigen maestros respeto a sus derechos laborales y pensiones

Un grupo de maestros se ha sumado a las protestas que a nivel nacional se realizan en contra de la reforma de la Ley del ISSSTE 2025, ya que señalan que perjudica sus derechos laborales y pensiones.

En la plaza Constitución, frente a la presidencia municipal de Altamira, con pancartas en mano, los maestros destacan que este movimiento lo realizan sin el respaldo de la dirigencia sindical, pero con legitimidad, al ser la base trabajadora quien se está expresando.

Lo anterior se desprende ante la indiferencia de los dirigentes nacional y estatal del SNTE, quienes han guardado silencio ante la ley que impulsa el Gobierno Federal de Claudia Sheinbaum y que aseguran. Atenta contra sus derechos laborales.

El profesor Manuel Alejandro Trejo Sánchez destaca que es la base trabajadora que "al no tener una representación del sindicato, los maestros toman el sentir de los compañeros, para manifestar de manera pacífica y legal... es el movimiento de maestros con maestros, porque no tenemos el respaldo del representante sindical, ni federal, estatal, ni local".

Fueron más de 100 maestros los que se manifestaron con pancartas, en las que se leía:

Jubilación por tiempo de servicio: 28 años para mujeres, 30 años para hombres

Cambio al régimen de pensión, es decir, eliminación del sistema de Afores

Pago de pensiones con base en el salario mínimo, eliminando las UMAs

No más incremento a las aportaciones del ISSSTE

Un SNTE que realmente representa los derechos de los docentes

El docente Julio Ernesto Peña Valderas destaca que lo que buscan los maestros es que tengan una jubilación digna, conforme a las promesas que se hicieran el año pasado, refiriendo 30 años los hombres y 28 las mujeres; sin embargo, en la modificación de proyectos de iniciativa que se hizo el 27 de febrero en la Cámara de Diputados, no fue incluida esa parte de las promesas de campaña de la presidenta Claudia Sheinbaum.

Ricardo Bustamante, representante de la delegación de trabajo 211, Telesecundarias de Altamira, destaca que las diferentes manifestaciones no buscan afectar el desempeño de las clases a los alumnos, ni a los padres de familia.

"Algunos de los compañeros con una edad considerable no gozan de la mejor salud y una pensión de esa magnitud no les alcanzaría para cubrir los gastos básicos para su salud y si a eso le incluimos que el ISSSTE está en pésimas condiciones, que los servicios que ofrece no son los más adecuados, estaríamos hablando de que es prácticamente condenarlos a una muerte segura".

Ya se han realizado manifestaciones tanto en la casa sindical como en diferentes espacios, externando el descontento que hay generalizado del magisterio a nivel nacional; protestas que continuarán con o sin el respaldo de los líderes sindicales, ya que la lucha es genuina y es encabezada por la base laboral, por los maestros.

Comentarios