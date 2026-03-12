Experto destaca edad y ahorro para planear la jubilación

La decisión de cuándo retirarse del mundo laboral no es igual para todos. De acuerdo con el especialista en finanzas Pablo Reina Quiroga, factores como la situación económica, el estado de salud y los objetivos personales de cada trabajador influyen directamente en el momento ideal para la jubilación.

El experto explicó que existen distintas modalidades de retiro que impactan de forma directa en el ingreso que una persona recibirá durante su etapa de pensión, por lo que analizar con anticipación las condiciones financieras resulta fundamental.

Jubilación anticipada implica recibir menor pensión

Una de las alternativas es el retiro anticipado a los 60 años. Sin embargo, esta modalidad implica que el trabajador reciba aproximadamente entre 70 y 75 por ciento del monto total de su pensión, ya que se reduce el tiempo de vida laboral.

Reina Quiroga señaló que muchas personas optan por jubilarse a esa edad debido al desgaste físico, el estrés laboral o por motivos personales, aunque desde el punto de vista financiero puede representar un ingreso menor para enfrentar los años posteriores al retiro.

Esperar hasta los 65 años permite recibir el 100% de la pensión

En contraste, quienes deciden continuar trabajando hasta los 65 años o más pueden acceder al 100 por ciento de su jubilación, lo que les brinda un respaldo económico más sólido durante la etapa de retiro.

El especialista indicó que esta alternativa suele ser conveniente para muchas personas, ya que a mayor edad resulta más complicado reincorporarse al mercado laboral, por lo que contar con el ingreso completo permite mantener una mayor estabilidad financiera.

Ahorro adicional puede mejorar el ingreso al retirarse

El experto también mencionó que existe un tercer perfil de trabajadores: aquellos que buscan alcanzar una pensión con un ingreso específico, por ejemplo recibir alrededor de 20 mil pesos mensuales.

Para lograr esa meta, explicó, es necesario realizar aportaciones adicionales durante la vida laboral, ya sea mediante ahorro voluntario o inversiones que permitan incrementar el monto final de la pensión.

Planear el retiro con anticipación es fundamental

Reina Quiroga subrayó que el monto final de la jubilación depende de diversos factores, entre ellos las semanas cotizadas, el salario registrado y las aportaciones realizadas en los últimos años de trabajo.

Finalmente, recomendó que cada persona analice su condición física, estabilidad económica y expectativas de vida antes de tomar la decisión de retirarse. Recordó que en México la esperanza de vida ronda los 75 años, lo que implica que muchos trabajadores pueden pasar más de una década en retiro.

Por ello, concluyó que la planeación financiera y el hábito del ahorro son claves para disfrutar una jubilación con mayor tranquilidad y seguridad económica.

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