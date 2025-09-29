Cerrar X
Tamaulipas

Extiende Reynosa descuentos en impuesto predial hasta el 30

Este 30 de septiembre vence el plazo para que los contribuyentes de Reynosa aprovechen los descuentos en recargos y morosidad del impuesto predial

  • 29
  • Septiembre
    2025

Este 30 de septiembre vence el plazo para que los contribuyentes de Reynosa puedan aprovechar los descuentos en recargos y morosidad del impuesto predial, una de las promociones más importantes que el municipio ha puesto en marcha para apoyar la economía de las familias.

El director de Predial informó que con estas acciones se busca que más ciudadanos regularicen su situación fiscal, otorgando facilidades de pago tanto a negocios como a casas-habitación, así como a comercios e industrias que mantienen adeudos.

Explicó que, además del beneficio vigente, se cuenta con el programa denominado “Quinquenio”, mediante el cual se pueden atender casos de contribuyentes con deudas superiores a cinco años. Para ampliar el alcance de estas facilidades, se tiene previsto visitar maquiladoras y otros grupos empresariales, al tiempo que se mantiene una promoción mensual para incentivar el cumplimiento.

Al respecto, Héctor Adrián López, director de Predial en Reynosa, señaló:

“Con esto buscamos que más gente pague el impuesto, darles las facilidades de pago a los ciudadanos. También tenemos el proceso de los que deben más de cinco años; podemos ayudarlos a través de un programa que se llama Quinquenio. Ahorita la idea es ir con algunos grupos como maquiladoras que vamos a estar visitando, y la promoción mensual es para los negocios y ciudadanos, todo lo que esté registrado: comercio, industria y ciudadanos de casa-habitación”.

Las oficinas de Predial están abiertas en la Presidencia Municipal de Reynosa, en un horario de 8:00 de la mañana a 4:00 de la tarde, donde los contribuyentes pueden realizar sus trámites de manera directa.

Aunque después de esta fecha continuarán vigentes otras promociones, el descuento actual representa un apoyo significativo para quienes buscan ponerse al corriente en sus pagos.


