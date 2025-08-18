Cerrar X
Tamaulipas

Falso cirujano plástico pone en riesgo a paciente en Tamaulipas

El falso cirujano se promocionaba con videos en sus redes sociales atrayendo clientes que buscaban mejorar su apariencia física.

  • 18
  • Agosto
    2025

Las autoridades buscan a un falso cirujano plástico que puso en riesgo la vida de una mujer que se sometió a una liposucción en Cd. Madero, Tamaulipas.

La orden de captura se dio tras la denuncia en julio de la víctima identificada como Estela "N" quien se sometió a un procedimiento estético con el "cirujano estético" identificado como José Luis "N".

El falso cirujano se promocionaba con videos en sus redes sociales atrayendo clientes que buscaban mejorar su apariencia física. El médico atendía en la Clínica de Belleza "B-ellum", ubicada en la colonia Unidad Nacional de Ciudad Madero.

Tras la denuncia, la Fiscalía General de Justicia del Estado y la Cofepris realizaron un cateo en dicha clínica y ordenaron su clausura tras comprobar que el presunto cirujano no contaba con las acreditaciones necesarias.

El equipo legal de la víctima ofreció una rueda de prensa en donde dieron detalles del caso en donde su clienta, en busca de mejorar su salud y apariencia física, concretó una cita con el "cirujano".

Relataron que fue José Luis "N" quien le recomendó a la mujer realizarse una liposucción de brazos y papada. Además, de una cirugía abdominal, sin embargo, al momento de someterse al procedimiento estético, Estela "N" tuvo complicaciones, por lo que fue trasladada de emergencia a un hospital privado.

La paciente fue sometida a varias cirugías para salvarle la vida, sin embargo, su estado de salud continúa siendo crítico y aún existe riesgo de secuelas permanentes.

El abogado Héctor Manuel Espinosa Vallejo precisó que el imputado era en realidad un pasante de medicina cuando realizó la operación. A José Luis "N" se le imputarán varios delitos: lesiones calificadas. Fraude, falsificación y uso de documentos, además de usurpación de identidad. En conjunto, de ser vinculado a proceso, podría alcanzar una condena máxima de 32 años de prisión.


Comentarios

